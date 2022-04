Continuano anche in aprile le offerte Alfa Romeo sulla Stelvio, che propone la classica formula di finanziamento con sconto, anticipo, rate mensili ridotte e maxi rata finale. In particolare, l’esempio si riferisce all’Alfa Romeo Stelvio con motorizzazione a gasolio 2.2 litri da 160 CV e in allestimento Super Business.

Come di consueto, lo sconto iniziale, senza obbligo di permuta o rottamazione, è di ben 10.700 euro, passando da un listino di 55.200 euro a un prezzo di partenza di 44.500 euro.

L’anticipo è pari a 14.660 euro, mentre le rate mensili sono 36 da 349 euro (TAN 3,99%, TAEG 8,96%), importo che comprende anche i 3,5 euro di incasso rata al mese. Al termine c’è la maxi rata da 9.330,48 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,20 euro per ogni chilometro percorso in più.

Le rate comprendono anche Identicode, tre anni di polizza furto e incendio e estensione di garanzia di un anno o 120.000 km.

Vantaggi

In queste offerte di Alfa Romeo, colpisce intanto lo sconto iniziale, sempre piuttosto sostenuto rispetto al listino: per questa Stelvio siamo a 10.700 euro di differenza, peraltro senza necessità di permuta o rottamazione. Anche la rata di 349 euro è piuttosto contenuta, tenendo conto dei servizi inclusi nell’esempio.

Svantaggi

Per mantenere la rata bassa, l’anticipo è piuttosto sostenuto; è bene anche valutare la disponibilità delle vetture in pronta consegna.

In sintesi