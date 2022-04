Nel weekend più “elettrizzante” dell’anno a Roma non poteva mancare la Mercedes EQE. In occasione dell’E-Prix di Formula E sul circuito dell’Eur, è possibile vedere dal vivo la nuova berlina della Casa tedesca.

Si tratta, quindi, di una prima importante passerella italiana per l’EQE che sarà esposta per tutto il weekend direttamente nella EQ House, lo stand di Mercedes nel paddock.

Un salotto iperconnesso

Caratterizzata da linee filanti ed estremamente aerodinamiche, l’EQE ha dimensioni importanti, con una lunghezza di 4,95 metri, una larghezza di 1,96 m e un’altezza di 1,51 m. Anche grazie al passo di 3,12, le proporzioni generose della Mercedes si traducono in un abitacolo piuttosto spazioso e all’avanguardia.

A bordo dell’EQE, infatti, troviamo l’MBUX Hyperscreen, lo stesso sistema d’infotainment della “sorella maggiore” EQS che si espande su tutta la plancia con tre grandi display. Lo stile di esterni e interni cambia sensibilmente a seconda della versione scelta, dalla più “tranquilla” 350+ alla scatenata AMG.

Motorizzazioni e prezzi di listino

Parlando di listino, la Mercedes EQE debutta in Italia con la 350+ Launch Edition nell’unico allestimento Premium e con l’AMG 43 4Matic nelle declinazioni Premium e Premium Plus. Nel primo caso, il prezzo parte da 93.017 euro, mentre le due AMG hanno un listino rispettivamente di 116.142 e 119.430 euro.

Sia la 350+ che l’AMG 43 sono equipaggiate con una batteria da 90 kWh. Quello che cambia nelle due Mercedes è la potenza e, di conseguenza, prestazioni e autonomia. La 350+ utilizza un singolo motore elettrico posizionato posteriormente da 292 CV e 530 Nm e consente una percorrenza massima di 635 km nel ciclo WLTP.

L’AMG 43 sfrutta l’azione di due motori (uno sull’asse anteriore e uno su quello posteriore) per erogare la trazione integrale. In questo caso l’output sale a 476 CV e 858 Nm per uno scatto 0-100 km/h di 4,2 secondi e un’autonomia intorno ai 529 km.

Prossimamente è attesa un’AMG ancora più esagerata con due livelli di potenza da 626 e 686 CV e fino a 1.000 Nm di coppia.