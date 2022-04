Le offerte del mese di aprile coinvolgono un po’ tutti i modelli di casa Skoda, anche con alimentazione a benzina. Uno dei modelli più economici è la Skoda Fabia, recentemente rinnovata: l’esempio con la rata più bassa riguarda proprio la versione di attacco, la Fabia Ambition con il 1.0 MPI da 65 CV.

In caso di permuta o rottamazione, si può partire da un listino di 15.100 euro; si versa quindi un anticipo di 3.609,80, per pagare poi 35 rate mensili da 129 euro (TAN 4,49%, TAEG 6,10%).

Al termine, c'è la maxi rata finale di 8.654,49 euro, valore garantito non percorrendo più di 45.000 km; in caso contrario, vengono conteggiati 0,07 euro per ogni chilometro effettuato in più.

Nell’esempio non sono indicati servizi aggiuntivi inclusi nella rata, anche se la vettura dispone di alcuni optional interessanti, come fari a LED, front assistant con riconoscimento pedoni, line assistant e collegamento con i principali smartphone.

Vantaggi

Grazie ad uno sconto iniziale quantificabile in circa 1.800 euro, che porta il listino a poco più di 15.000 euro, si può versare un anticipo non troppo alto, e soprattutto le rate per questa Fabia sono di circa 129 euro.

Ci sono da aggiungere i costi mensili, che sono però più bassi della media. Skoda fornisce anche un allestimento di serie interessante per la categoria.

Svantaggi

Occorre una vettura usata da dare in permuta o da rottamare. Il modello è alla base della gamma Fabia, non tanto per l’allestimento quanto per la motorizzazione meno potente di tutte.

In sintesi