Nel 2021 in Italia sono state rubate circa 75.471 auto (lo 0,63% in più rispetto al 2020). Le Regioni più colpite sono state quelle del Centro e Sud Italia. Questo è quanto emerge dai dati ufficiali della Polizia Stradale per l'anno scorso, elaborati da Viasat, uno tra i provider di antifurti satellitari più diffusi nel nostro Paese.

Come sempre, i primi dieci modelli più rubati sono proprio quelli più venduti nella Penisola. Ai primi tre posti ci sono infatti le auto italiane più popolari di sempre: la Fiat Panda, seguita dalla 500 e dalla Punto (in tutte le sue evoluzioni). Entriamo nel dettaglio.

Vendute, rubate ma non sempre ritrovate

Nella Top Ten delle auto più rubate in Italia nel corso del 2021, superando le prime tre posizioni, troviamo al quarto posto la Lancia Y, rubata quasi 3.000 volte.

Al quinto posto c'è la smart fortwo, seguita dalla Volkswagen Golf e dalla Renault Clio; tre auto che abbiamo visto nella nostra classifica sulle auto più vendute nell'anno 2021 in Italia.

Al settimo posto campeggia la Ford Fiesta, seguita dalla Opel Corsa. La posizione che però stupisce maggiormente è la decima, dove trova posto una ormai trentennale Fiat Uno, che nel 2021 è stata rubata - secondo la Polstrada - per 559 volte.

Con un parco circolante sempre più anziano, l'Italia è il paese europeo con le auto più vecchie, con un'età media secondo l'UNRAE di 11,8 anni. Un dato che fa riflettere e che negli anni passati, anche a causa del Covid-19, non è riuscito a cambiare di molto, nonostante le numerose campagne di incentivazione verso le nuove tecnologie ibride attuate dal governo.

Sempre secondo le statistiche annuali, la parte d'Italia dove si sono verificati più furti resta il Centro-Sud, le stesse regioni in cui storicamente i premi annuali delle assicurazioni sono tra i più alti.

Infine la percentuale di veicoli ritrovati nel 2021 è stata pari al 37%, circa 28.000 auto sulle 75.000 totali.