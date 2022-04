Il mercato auto soffre, ovunque, con l'Europa che a marzo 2022 ha registrato un tonfo del 19% rispetto allo stesso mese del 2021. Crisi delle materie prime e guerra in Ucraina sono le cause principali, eppure c'è chi in tutto questo può sorridere, a 32 denti. Il suo nome è Elon Musk, con la Tesla Model 3 a guardare tutti dall'alto verso il basso: la berlina elettrica statunitense infatti lo scorso mese si è presa la testa della classifica delle auto più vendute in Europa, facendo segnare 23.013 unità immatricolate.

Il Vecchio Continente continua quindi a essere terreno di conquista per le auto di Musk che, non contento, apre e chiude il podio piazzando la Model Y in terza posizione a 18.968. E le altre? Ben staccate, con la Volkswagen Golf giù dal podio, quarta con 16.784 immatricolazioni.

L'elettrico piace, anche se non è SUV

Quindi c'è un'auto elettrica a dominare il mercato europeo, almeno per il momento e la notizia nella notizia è che non si tratta di un SUV ma di una classica berlina. Segno (forse) di come, in questo momento di transizione energetica, lo stile della carrozzeria passa in secondo piano, anche se la Model Y è in ascesa e nei prossimi mesi potrebbe riservare sorprese, sorpassando la sorella.

Tesla Model 3 Tesla Model Y

C'è da dire che di sorprese però già ora non ne mancano: come anticipato infatti la i dati pubblicati da Jato danno la Volkswagen Golf, da anni regina del mercato europeo, staccata di più di 6.000 unità dalla Model 3, nonostante una leggera risalita rispetto a febbraio scorso. A pesare è il -36% se paragonato a marzo 2021.

Segni "-" che dominano la top 10 delle auto più vendute in Europa a marzo 2022, con la sola Dacia Sandero a crescere (+12%) per un totale di 16.778 unità, a un soffio dalla quarta posizione della Golf.

A rimanere stabile nella posizione dello scorso mese è la Peugeot 208 a 14.666 immatricolazioni, che le valgono la seconda piazza. Immatricolazioni che per il 20% circa riguardano la versione emissioni zero, sesta tra le auto elettriche più vendute in Europa con 4.201 unità.

Spina batte diesel

La conquista della prima posizione della Tesla Model 3 (già sua a settembre 2021) e della terza piazza della Model Y mostrano quindi come l'elettrico sia realtà in Europa, a discapito delle motorizzazioni diesel, nuovamente superate in termini di vendite dal binomio PHEV+BEV. Un'ascesa quella delle auto "alla spina" ormai inarrestabile e che in 2 anni (da marzo 2020 a oggi) ha visto salire la loro quota di mercato dal 10 al 22%, mentre quella del diesel è calata inesorabilmente dal 28 al 18%.

In realtà il sorpasso c'era già stato ad agosto 2021, con plug-in ed elettriche stabilmente davanti al diesel fino a gennaio 2022, mese del controsorpasso, durato però appena 2 mesi. La sensazione ora è che non ci sarà più storia e il gasolio rimarrà in terza posizione come quota di mercato, calando mese dopo mese, anno dopo anno.

Le 10 auto più vendute in Europa a marzo 2022