Dal 6 all'8 maggio a Miami si correrà il Gran Premio di Formula 1. Per celebrare l'occasione, McLaren ha realizzato cinque esemplari speciali della 720S. Parliamo di supercar dalla meccanica di serie che però hanno una livrea ispirata a quella dell'auto da corsa del team.

L'azienda infatti intende utilizzare questi eccentrici esemplari per scopi promozionali. Le speciali McLaren 720S correranno durante i Pirelli Hot Laps e saranno esposte alla McLaren Hospitality Suite.

In abito da gara

Le McLaren 720S del GP di Miami sfoggiano elementi arancione Fluro Papaya sul muso e sui fianchi, in contrasto con il blu brillante sui parafanghi posteriori e il decklid. Estetica a parte, come dicevamo le McLaren 720S di Miami hanno la stessa meccanica di serie delle altre.

Il V8 4 litri eroga la potenza di 720 CV e permette alla supercar di raggiungere i 340 km/h, accelerando da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,8 secondi. Se volete sapere come va qui potete leggere la nostra prova su strada.

Ingolstadt guarda a McLaren Racing

Intanto continuano a circolare voci secondo cui Audi vorrebbe acquistare la McLaren Racing facendo offerte fino a 650 milioni di euro. In alternativa si parla di un possibile investimento significativo in McLaren.

Altre indiscrezioni indicano che McLaren e BMW starebbero collaborando per sviluppare una piattaforma comune per veicoli elettrici, anche destinati alla pista. Staremo a vedere.