Ammetto di essermi studiato la domanda sperando di ottenere risposta positiva, così da avere un titolo forte. E mi è andata bene, perché il "Sì" - poi argomentato - con il quale Clotilde Delbos, CEO di Mobilize, ha risposto a quella che era una via di mezzo tra una provocazione e una riflessione, ha di fatto tracciato una strada per il futuro dell'auto. E su quella strada vuole sfrecciare la nuova società nata in seno a Renault.

Di Mobilize abbiamo già parlato e oggi, nel corso di una round table con altri giornalisti, abbiamo potuto saperne di più su uno dei pilastri della Renaulution presentata a inizio 2021 da Luca De Meo, presidente del Gruppo Renault. Una rivoluzione che l'auto non la vuole vendere, seguendo la filosofia del Vaas (Vehicle-as-a-Service), dove l'auto non è più un bene da possedere, ma il centro di una serie di servizi a essa collegati, dove la proprietà non è dell'utilizzatore.

Ma come potrà un tale cambio di paradigma salvare il boccheggiante mondo dell'auto?

Si paga meno, si guadagna di più

Il "segreto" è nell'abbattere il cosiddetto TCO (Total cost of ownership, ovvero i costi legati al possesso di un'auto), ormai sempre più alto per gli automobilisti, specialmente pensando che si riferiscono a un oggetto che - secondo recenti stime - rimane fermo per il 90% della propria "vita" ed è destinato a perdere valore, giorno dopo giorno.

L'inflazione poi getta benzina (sempre più cara) sul fuoco e l'auto rischia di tornare a essere un lusso, come agli albori della mobilità. Ecco quindi che gli automobilisti cercano formule che permettano loro di "liberarsi" del veicolo quando questo diventa economicamente insostenibile o non giustificabile per il poco utilizzo.

Una realtà come Mobilize, con un pacchetto "all inclusive" tra assicurazione, manutenzione e altri costi, resi possibili grazie a servizi finanziari erogati da RCI Bank and Services che per l'occasione cambia nome e diventa Mobilize Financial Services.

Sistema che, come ci ha raccontato Delbos, non vuole cannibalizzare vecchie strategie di vendita, ma affiancarsi a loro per poi sostituirle con il tempo e - secondo le stime - "pesare" per il 20% del fatturato del Gruppo entro il 2030. Una rivoluzione non immediata quindi, anche perché c'è da cambiare il modo in cui i clienti vivono l'auto. La strada però è già tracciata.

Se quindi per gli automobilisti guidare un'auto può essere più semplice dal punto di vista economico, con "abbonamenti" anche di breve durata, dall'altra la Casa massimizza i ricavi offrendo non più solo il "prodotto" auto, ma un ecosistema che si appoggia a realtà finanziarie, di assistenza e ritiro dell'auto a fine vita. Un fine vita che, grazie all'utilizzo di materiali riciclati e riciclabili (dalle plastiche alle batterie) crea un'economia circolare basata sulla sostenibilità.

Il futuro è adattamento

Cambiamenti sempre più importanti in un mondo di giovani per i quali l'auto non è più una necessità. Una ricerca citata da Delbos dice infatti che in Francia in media i giovani la patente la prendono a 26 anni. Sono lontani i tempi in cui "maggiore età" significata infilarsi nella scuola guida più vicina e diventare finalmente indipendenti nel muoversi in auto.

Mobilize EZ-1, la concept che anticipa la Duo

Anche per questo Mobilize sta studiando non solo servizi ma anche modelli completamente nuovi, 100% elettrici, studiati sia anche per chi la patente non ce l'ha, dei quadricicli leggeri - come il Duo in arrivo nel 2023 - rispondendo così al cambiamento di priorità dei più giovani, senza naturalmente lesinare sulla sicurezza.

Un'auto che nasce dalle esigenze e non viceversa, così come la Limo, prima vettura (naturalmente 100% elettrica) studiata appositamente per il neonato brand e destinata a tassisti e NCC, altro target di riferimento per la società dell'universo Renault.

"Il futuro dell'auto è adattarsi ai cambiamenti" ha detto Delbos.

Mobilize Limo

Il software al centro

C'è poi la questione dell'intangibile, quel software ormai vitale per l'auto del futuro e che - sempre secondo quanto dichiarato dal CEO di Mobilize - richiede investimenti ormai molto simili a quelli destinati alla creazione di nuovi pianali.

Non basta più infatti creare infotainment connessi, ma un dialogo tra questi e database centralizzati, con sensori e telecamere a scandagliare le strade non solo per far funzionare i sistemi di assistenza alla guida, ma anche per mappare ogni centimetro percorso cercando eventuali ostacoli, buche o altre imperfezioni.

Si crea così un registro da condividere - naturalmente nel rispetto della privacy e del GDPR - con le amministrazioni comunali per segnalare quasi in tempo reale gli interventi da fare per la manutenzione delle strade. O da fornire a chi gestisce flotte aziendali e di car sharing, offrendo loro un'approfondita analisi sul comportamento degli utilizzatori.