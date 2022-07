Il motore Fiat 1.5 Hybrid 48V da 130 CV è da poco entrato nei listini, ma, come per tutti i modelli ibridi della Casa, viene offerto a luglio con promozioni interessanti: ad esempio, c’è un’offerta sulla Fiat 500X che rappresenta l’ultima declinazione del finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank.

Innanzi tutto, indipendentemente dai contributi statali, viene garantito uno sconto iniziale di 3.000 euro, considerata come valutazione minima di qualsiasi usato: è infatti obbligatoria la permuta o la rottamazione di un veicolo di proprietà da 12 mesi.

Per la Fiat 500X Club, quindi, il listino iniziale di 29.400 euro scende a 26.400 euro, o a 24.500 euro con il finanziamento. E’ previsto un anticipo di 4.150 euro, mentre le rate mensili sono 48 da 249 euro (TAN 6,99%, TAEG 8,54%).

L’ultima rata ammonta a 14.230,48 euro, con un limite di 60.000 km e 0,05 euro per ogni chilometro percorso in più, in caso di restituzione dopo i 4 anni.

Vantaggi

La variante del mese delle offerte Fiat si basa prima di tutto sulla valutazione minima garantita in caso di permuta, con qualunque tipo di usato; con il finanziamento lo sconto totale diventa quindi ancora superiore. La 500X mild hybrid viene quindi offerta per quattro anni con 249 euro di rate, importo che comprende già le spese di incasso.

Svantaggi

L’offerta non prevede ecoincentivi statali, ma necessita di una vettura da dare in permuta in possesso da almeno un anno; inoltre a differenza di altre offerte precedenti della Casa, non è previsto l’anticipo zero.

In sintesi