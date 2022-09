Grazie alla motorizzazione ibrida Plug-In, alcune automobili possono contare sull’ecobonus statale in caso di rottamazione di una vettura fino a Euro 4: ne è un esempio la Ford Kuga, che fino al 15 settembre è offerta con un sostanzioso sconto iniziale, senza versare anticipo.

Per una Ford Kuga 2.5 Plug In Hybrid da 225 CV, a trazione anteriore e in allestimento ST-Line, il prezzo iniziale di 44.000 euro si riduce a 35.000 euro, grazie a 4.000 euro di incentivi e allo sconto della Casa; con l’adesione al finanziamento si scende ancora fino a 33.250 euro.

Non è previsto anticipo, a parte il consueto euro di acconto che viene scontato successivamente; si pagano poi le rate da 393,85 euro per 36 mesi (TAN 5,35%, TAEG 6,21%), mentre la rata finale ammonta a 24.200 euro, con 0,20 euro per ogni chilometro percorso in più rispetto ai previsti 30.000 km, da versare in caso di restituzione.

A questi importi vanno aggiunti tasse e oneri finanziari, a cominciare dai 4 euro di spese di incasso per ogni rata.

Vantaggi

In un periodo difficile per il mercato, l’offerta che prevede 10.750 euro di sconto in caso di rottamazione per un SUV popolare come la Kuga ibrida plug-in è senz’altro un buon incentivo.

Con l’adesione al finanziamento Idea Ford ci sono ovviamente interessi e oneri, ma non è previsto anticipo: di fatto, si pagano solo le rate, che anche con i costi non superano i 400 euro al mese.

Svantaggi

Senza l’adesione a questo finanziamento di esempio, lo sconto applicato è minore. Nell’esempio non sono indicati eventuali servizi aggiuntivi, da includere nella rata mensile o in omaggio.

In sintesi