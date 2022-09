La scelta delle auto aziendali da inserire in flotta è da sempre un argomento piuttosto delicato. Da alcuni anni a questa parte delle vere e proprie figure professionali sono state formate e inserite nelle più grandi aziende italiane, ma non solo, per prendere queste difficili decisioni. Si chiamano Fleet Manager e mai, come in questo particolare periodo storico, il loro ruolo è stato così fondamentale.

Per un lavoro importante come questo, però, servono anche eventi dedicati, per raccogliere insieme e mettere alla prova il meglio che il mercato può offrire, è questo il caso di Fleet Manager on the Road, giunto alla sua quinta edizione e promosso dall'osservatorio Top Thousand.

Giudici e auto sugli Appennini

Il percorso di quest'anno si è snodato su 330 km di strade tra Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche. Quindici fleet manager, il 16 e il 17 settembre, hanno guidato da Roma fino a Norcia, passando per L'Aquila e per l'Autostrada A24, analizzando nel dettaglio alcune tra le più scelte auto aziendali di Italia.

Le protagoniste dell'edizione 2022 sono state, in ordine alfabetico:

Con loro, come staff car, c'era una Lexus NX ibrida plug-in. Durante i chilometri percorsi i giudici hanno potuto saggiare le doti dinamiche e, soprattutto, di comfort delle auto, nonché le prestazioni e, dato più importante, i consumi. Oltre alle diverse alimentazioni.

Il Presidente di Top Thousand, l'osservatorio di Fleet Magazine che ha come obiettivo, dal 2015, quello di essere il "collante" tra i fleet manager e le stesse Case auto, Riccardo Vitelli, ha commentato:

Momenti di confronto su strada come questo consentono di valutare concretamente modelli e motorizzazioni sostenibili ed efficienti, adatti alle esigenze delle car policy moderne e in questa edizione l’Osservatorio ha voluto anche dare un segnale forte di attenzione al sociale organizzando la consegna di un’auto all’Amministrazione di Amatrice, grazie al sostegno di Program Autonoleggio e Sumo Publishing.

L'importanza del fleet manager

Ma perché oggi più che mai è importante per i fleet manager capire i prodotti, testarli e approfondirli? In un clima di incertezza economica e di mercato come quello l'attuale, sbagliare la flotta per un'azienda può significare ingenti perdite economiche, magari date da un consumo eccessivo di carburante o da una poca praticità dei mezzi in relazione al lavoro che sono chiamati a svolgere.

Da questo punto di vista, la figura aziendale del gestore e organizzatore del parco auto è diventata sempre più importante, fino a ricoprire un ruolo spesso chiave.