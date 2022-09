Alpine venderà solo modelli elettrici a partire dal 2025. Prima di allora, però, il brand transalpino spremerà a dovere, per un’ultima volta, i motori termici delle sue sportive. Ne è una dimostrazione l’A110 R, la declinazione più estrema della coupé francese che debutterà il prossimo 4 ottobre e che è stata anticipata da un nuovo “velocissimo” teaser.

È davvero “Radicale”

Il termine “velocissimo” non è solo per indicare i 17 secondi di video, ma anche la velocità massima che raggiungerà l’A110 R. Il teaser, infatti, mostra il quadro strumenti digitale del modello in progressione fino a ben 285 km/h, ossia 10 km/h in più rispetto all’A110S che è attualmente l’Alpine più sportiva della gamma.

Si tratta di un valore di tutto rispetto per la sportiva se si considera che a spingerla c’è sempre il 1.8 turbo presente anche nella Renault Megane RS.

Evidentemente, Alpine deve essere riuscita a spremere ulteriormente il motore 4 cilindri sfruttando anche l’aiuto dato da un’aerodinamica ancora più efficiente e da una cura “dimagrante” notevole che potrebbe aver portato il modello molto vicino alla tonnellata netta di peso.

Insieme a queste novità, la Casa potrebbe aver rivisto la taratura della trasmissione a doppia frizione a 7 rapporti sviluppata da Getrag per ottenere un’accelerazione ancora più decisa.

Del resto, la stessa Alpine ha dichiarato che la R (abbreviazione di “Radicale”) sarà l’A110 “più estrema, più leggera, più affusolata e che trae ancora più ispirazione dal mondo delle gare automobilistiche”.

Come detto, la presentazione definitiva sarà martedì 4 ottobre alle 12.30. Si tratta di una data strategica e inserita all’interno della settimana che porterà al Gran Premio di Suzuka di Formula 1. Successivamente, l’A110 R sarà esposta anche al Salone di Parigi dal 17 al 23 ottobre.