C’erano una volta i fuoristrada, mezzi pronti a percorrere ogni terreno in qualsiasi condizione. A questi si sono succeduti i SUV, ossia dei modelli più “civilizzati” in termini di comfort e dotazione, ma pur sempre legati al mondo dell’avventura e della gita fuori porta in famiglia.

Queste due tipologie sembravano aver preso sentieri divergenti, ma negli ultimi anni i SUV sono tornati alle origini diventando fuoristrada (non solo esteticamente). Ecco, quindi, alcuni dei modelli che hanno sposato il loro lato più “sporco” e avventuroso.

Ford Explorer ed Expedition Timberline

Ford Explorer Timberline Ford Expedition Timberline

La variante Timberline ha esordito nel 2021 su Explorer ed Expedition (un SUV di oltre 5 metri venduto solo Oltreoceano) ed è rimasta un’esclusiva del mercato nordamericano. Questo allestimento è ordinabile nell’inedita colorazione Forged Green e presenta finiture Carbonized Gray e di colore rosso.

Ford ha aumentato la luce da terra di 2 cm e ha tarato in modo specifico la risposta di sterzo, barre stabilizzatrici e ammortizzatori, mentre è stato aggiunto il differenziale posteriore Torsen. Restano confermati la trazione integrale e il Terrain Management System con le modalità di guida Trail e Deep Snow/Sand.

La Expedition Timberline aggiunge pneumatici Goodyear Wrangler AT da 33”, altezza da terra di 27 cm, protezioni per il sottoscocca derivate dall’F-150 Raptor e il Trail Turn Assist della Bronco.

Sotto il cofano dell’Explorer c’è un 2.3 Ecoboost da 304 CV, mentre nell’Expedition troviamo un 3.5 V6 da 380 CV.

Honda Passport Trailsport

Si tratta dell’allestimento più off-road della Passport, un SUV di taglia grande (4,84 metri di lunghezza, 2 m di larghezza e 1,82 m d’altezza) venduto esclusivamente nel mercato nordamericano.

Vista per la prima volta col Model Year 2022, questa versione propone inserti neri su tutta la carrozzeria (compresi specchietti, barre sul tetto e calandra), pneumatici all-terrain 245/60 R18 Firestone Destination A/T2 su cerchi in lega da 18”.

A spingere la Passport è un potente 3.5 V6 a benzina da 284 CV abbinato alla trazione integrale e al cambio automatico a 9 rapporti.

Jeep Renegade, Compass e Grand Cherokee Trailhawk

Jeep Grand Cherokee Trailhawk Jeep Compass Trailhawk Jeep Renegade Trailhawk

La Trailhawk è la versione più avventurosa per tutti i modelli della gamma Jeep, ad eccezione della Wrangler.

Su Renegade e Compass è disponibile unicamente con la motorizzazione ibrida plug-in da 239 CV e aggiunge badge e adesivi specifici sulla carrozzeria, cerchi in lega da 17” con pneumatici M+S, le “marce ridotte” del sistema Jeep Active Drive Low e il Selec-Terrain con modalità Roccia per affrontare con maggiore facilità i sentieri più sconnessi.

Nella Compass la maggiore altezza da terra permette un angolo d’attacco di 30,4° e uno d’uscita di 33,3°.

Infine, sulla Grand Cherokee (disponibile in Italia solo come ibrida plug-in da 380 CV) troviamo cerchi in lega da 18”, sospensioni posteriori con differenziale elettronico a slittamento limitato e una telecamera installata nel frontale per vedere meglio tutti gli ostacoli nel fuoristrada.

Subaru Forester 4DVENTURE

L’allestimento 4DVENTURE ha debuttato col Model Year 2022 della Subaru Forester ed è caratterizzato dai particolari in tinta carrozzeria e da protezioni extra per paraurti e minigonne. Sono presenti anche le barre sul tetto di colore nero con dettagli arancioni, cerchi in lega specifici da 18” e fendinebbia LED composti da sei elementi luminosi.

Grazie anche all’altezza da terra di 22 cm, alla trazione integrale e a due modalità di guida per l’off-road (“Snow/Dirt” per neve e sterrato e “Deep Snow/Sand” per neve fresca e fango), la Subaru può cavarsela senza problemi anche laddove i SUV più tradizionali faticherebbero ad arrivare. Infine, il motore è un e-boxer da 150 CV totali che mette insieme un 2.0 aspirato a benzina e un’unità elettrica da 16 CV inserita nel cambio.

Toyota RAV4 Adventure

Uno degli esempi più recenti di SUV-fuoristrada è la RAV4 declinata nell’allestimento Adventure, il più off-road di tutta la gamma.

Questa Toyota si riconosce per le protezioni color antracite che percorrono tutta la carrozzeria e per i cerchi in lega neri da 19”. Disponibile unicamente nella doppia tinta Urban Khaki e Dynamic Gray (quest’ultima è un omaggio alla Land Cruiser FJ40), l’Adventure è abbinata alla motorizzazione full hybrid da 222 CV con trazione integrale i-AWD.

E se non vi sembra abbastanza fuoristrada, in Giappone è stata presentata da poco l’Adventure con pacchetto off-road che include paraurti neri, cerchi da 18” su pneumatici all-terrain da 225/60 e assetto rialzato di 10 mm.

Toyota Sequoia TRD Pro

La nuova generazione della Toyota Sequoia ha debuttato a inizio 2022 e ha portato con sé un allestimento TRD Pro (tradizionalmente quello più fuoristrada di tutta la gamma USA del costruttore nipponico) ancora più completo.

Meccanicamente e stilisticamente derivato dal pick-up fullsize Tundra, la Sequoia TRD Pro propone protezioni per il sottoscocca, sospensioni Fox Internal Bypass, barra LED supplementare installata sulla calandra, cerchi in lega da 18” su pneumatici tassellati e tanti immancabili tasselli neri.

In più, sono presenti numerosi aiuti alla guida nell’off-road come il Multi-Terrain Select, il bloccaggio del differenziale posteriore, il Crawl Control e il Downhill Assist Control.

Il mega SUV a 7 posti lungo oltre 5 metri si affida a un telaio a longheroni e a un 3.5 V6 biturbo full hybrid da 443 CV con cambio automatico a 10 rapporti.