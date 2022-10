L’attuale Mercedes GLE è in vendita dal 2018 e un restyling sembra ormai dietro l’angolo. Il SUV tedesco verrà presto rinnovato nell’estetica e nei motori, con le versioni sportive AMG che saranno – ovviamente – ancora parte della gamma. Proprio l’allestimento GLE 53 AMG è il protagonista di una nuova serie di foto spia.

Cambia nei dettagli

Le nostre spie sono riuscite a riprendere due esemplari di GLE AMG, uno con carrozzeria tradizionale e uno coupé. Al di là della “coda” differente, i due modelli condividono buona parte delle mimetizzazioni e le forme dell'anteriore.

Proprio nel frontale (dov'è ben presente la calandra Panamericana tipica delle AMG) si concentreranno tanti cambiamenti, con le Mercedes che dovrebbero montare mascherine e prese d’aria con un design aggiornato, mentre i fari LED potrebbero essere più piccoli, oltre a ricevere una nuova grafica.

Gli unici cambiamenti nel posteriore dovrebbero riguardare il disegno dei fanali. Insieme a queste novità, come ogni restyling sono attese nuove colorazioni e nuovi stili dei cerchi in lega.

Un motore più potente all’orizzonte

Anche se non è la prima volta che vediamo dei prototipi di Mercedes GLE al lavoro, non ci era mai capitato di osservarli con un rimorchio al seguito. Ciò lascia intendere che la Casa stia preparando qualche aggiornamento al powertrain e che i rimorchi nascondano dell’attrezzatura per raccogliere dati importanti per il relativo sviluppo.

L’attuale GLE 53 AMG monta un 3.0 a sei cilindri mild hybrid da 435 CV. Non sappiamo se Mercedes lo sostituirà interamente con un nuovo propulsore o se spremerà qualche cavallo in più da questa motorizzazione. Certo è che la nuova C 63 AMG S equipaggia un 2.0 ibrido plug-in da 680 CV totali, di cui 476 forniti dal motore 4 cilindri. Chissà, quindi, se il marchio tedesco utilizzerà proprio il propulsore M139 come base per la GLE 53 AMG.

Per saperne di più, non resta che attendere la presentazione ufficiale che potrebbe avvenire entro fine 2022.