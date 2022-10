Anche per il mese di ottobre, Fiat continua sulla Panda Hybrid la promozione Contributo Prezzo, finanziamento con piccole rate mensili e maxi rata finale; la variante del mese è però la possibilità di pagare la prima rata dopo 180 giorni: vediamo come.

Per una Fiat Panda 1.0 70 CV Hybrid, dal valore di 15.400 euro, il prezzo scontato è pari a 14.000 euro con permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà da un anno; con il finanziamento, si scende ulteriormente fino a 12.500 euro.

A questo punto, su un numero limitato di veicoli in pronta consegna, è possibile versare un anticipo di 2.810 euro, e poi non pagare rate per sei mesi: questo significa che in 61 mesi le rate diventano 55, con importo di 128,96 euro mensili (TAN 6,99%, TAEG 9,51%).

Al termine, rimane la rata finale, che è anche valore futuro garantito, di 6.525,42 euro; in caso di restituzione, c’è limite di percorrenza di 75.000 km, con costo per chilometro percorso in più di 0,05 euro.

Vantaggi

Come per altri generi di offerta, le Case in ottobre sembrano riprendere certe agevolazioni già viste in tempo di emergenza sanitaria: per la Panda, ad esempio, Fiat punta su alcune rate in omaggio, che costituiscono un ulteriore sconto oltre ai 2.900 euro sul listino.

Svantaggi

E’ necessaria una vettura in permuta o da rottamare, di proprietà da almeno 12 mesi, ed è previsto comunque un anticipo.

In sintesi