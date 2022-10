Ottobre volge al termine, ma c’è ancora la possibilità di acquistare entro fine mese una Audi Q3 con motore 2 litri 35 TDI e cambio S Tronic, in allestimento Business Advanced, a rate mensili da 399 euro. E’ una delle numerose offerte della formula Audi Value, variamente configurabile: vediamo come è strutturata questa proposta di esempio.

Lo sconto iniziale, senza obbligo di permuta o rottamazione, è di 915 euro: il listino di partenza si riduce infatti da 44.815 a 43.900 euro. Con un anticipo di 14.007,61 euro, le rate mensili sono 35 da 399 euro (TAN 5,99%, TAEG 6,91%); al termine restano 20.879,93 euro da pagare, con le consuete opzioni di sostituzione, restituzione o riscatto.

Solo in caso di restituzione, il limite di percorrenza massimo è di 45.000 km: il costo di esubero è di 0,07 euro per chilometro in più.

Da segnalare che questa offerta è stata configurata aggiungendo 24 mesi o 30.000 km di manutenzione Audi Premium Care, e un anno o 60.000 km di estensione della garanzia standard.

Vantaggi

Le offerte Audi sono sempre personalizzabili: la formula per questa Q3 diesel si caratterizza per una rata mensile di circa 400 euro, che comprende anche alcuni servizi. Da segnalare le spese di incasso basse per il mese in corso, 2,25 euro mensili, come per gli altri marchi legati a Volkswagen.

Svantaggi

La rata finale è piuttosto consistente, ma anche l’anticipo superiore ai 14.000 euro, al quale devono aggiungersi le spese iniziali, fa pensare alla permuta di un usato con un certo valore, e alla sostituzione al termine dei tre anni.

In sintesi