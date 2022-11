Ci sono auto che hanno definito una generazione intera e che hanno letteralmente salvato il proprio brand. Altre che invece, pur rappresentando una nicchia, hanno rappresentato il primo passo del rilancio del marchio di appartenenza o ne hanno incarnato in pieno il DNA.

Alcune di queste sono scomparse, altre hanno ispirato (e ispirano tuttora) i modelli attuali. E tutte celebreranno un importante anniversario nel 2023.

Dalla Alfa Romeo 4C (la più giovane del gruppo) alla Porsche 356 fino alla Mercedes Classe C, ecco un viaggio nel passato e nella storia di 10 tra i modelli più iconici.

Alfa Romeo 4C - 10 anni

Come detto l'Alfa Romeo 4C è la più giovane delle 10 che trovate in questa lista e anche la più particolare. Non si trattava di un modello destinato a registrare grandi numeri, ma con lei il Biscione ha messo i primi paletti per tornare a esprimere un concentrato di sportività, unita alla trazione posteriore, assente dal listino Alfa dalla dismissione della 75 nel 1993.

Motore 1.750 da 240 CV, cambio doppia frizione, niente servosterzo, monoscocca in fibra di carbonio e peso inferiore alla tonnellata l'hanno resa una sportiva dura e pura capace di entrare nel cuore degli appassionati.

Fiat Uno – 40 anni

La Uno ha rappresentato l’ancora di salvezza per Fiat in una delle fasi più turbolente della sua storia, tra tensioni coi dipendenti e calo delle vendite.

Disegnata da Giugiaro e presentate nel 1983, la city car è stata subito apprezzata in Europa, col premio di “Auto dell’Anno” vinto nel 1985. Il suo successo è proseguito anche lontano dal Vecchio Continente, in Brasile, dove ha continuato ad essere prodotta e rinnovata costantemente fino al 2014.

Ford Mondeo – 30 anni

Andata in pensione all’inizio del 2022, la Mondeo è stata la berlina (e la wagon) di riferimento per Ford per quasi 30 anni. Presentata nel 1993 per sostituire la Sierra, è vissuta in quattro generazioni, l’ultima delle quali con motorizzazioni full hybrid.

Come nel caso della Volkswagen Passat, la “febbre” da SUV e il conseguente calo delle vendite ha spinto Ford a chiudere uno dei capitoli più importanti della sua storia.

Mercedes 600 – 60 anni

Per certi versi, l’epoca contemporanea delle limousine è iniziata con la Mercedes 600. La lunghissima ammiraglia di 5,45 metri è stata presentata al Salone di Francoforte del 1963 e ha attirato subito le attenzioni di tantissimi capi di stato. Alimentata da un V8 da 250 CV, ne sono state realizzate 2.677 fino al 1981, anno del pensionamento.

Mercedes Classe C – 30 anni

Una volta c’era la 190, poi nel 1993 è arrivata la Classe C. La berlina media Mercedes ha rappresentato un netto cambio di rotta in termini di spaziosità e prestazioni.

Nel corso degli anni, infatti, la gamma della Classe C si è costantemente allargata fino a comprendere le potenti varianti AMG, dalla C 36 alla C 55. La prima generazione è terminata nel 2001, con 1,8 milioni di auto vendute.

Opel Kadett C – 50 anni

Prodotta dal 1973 al 1979, la prima generazione dell’Opel Kadett era di fatto una vera famiglia. Nel listino dell’epoca erano presenti una coupé, una berlina e una famigliare, tutte caratterizzate dal frontale piatto e dal tipico look squadrato. La versione più potente è stata la GT/E con un 1.9 da 105 CV su una carrozzeria di soli 900 kg.

Peugeot 205 – 40 anni

La 205 ha avuto un ruolo molto simile a quello della “nostrana” Fiat Uno. La compatta del Leone ha assicurato la sopravvivenza al gruppo PSA all’inizio degli anni ’80 dopo i problemi dovuti alla crescente competitività dei costruttori giapponesi.

Con uno sviluppo iniziato nel 1978 col nome in codice M24, la 205 è stata presentata nel febbraio 1983 ed è stata prodotta fino al 1998 in 5,3 milioni di esemplari.

Porsche 356 – 75 anni

Alla fine degli anni ’40, Ferdinand Porsche ha progettato quella che sarebbe diventata una vera leggenda tra tutte le sportive. Il giovane designer ha creato la 356, tuttora ambitissima dai collezionisti di mezzo mondo. Il primo prototipo ultimato nel giugno del 1948 ha un motore 4 cilindri boxer da 35 CV ed è una versione Roadster.

Volkswagen Golf II – 40 anni

Anche se la prima Golf è stata lanciata nel 1974, la svolta per Volkswagen è arrivata solamente con la seconda generazione entrata in vendita nel 1983. Più grande e più affidabile della Golf I, la Golf II è stata tra le prime auto ad essere assemblata dai robot industriali e ha rappresentato un record di vendite, con 6,3 milioni di esemplari immatricolati fino al 1992.

Volkswagen Passat – 50 anni

Conosciuta principalmente come berlina e come famigliare, la storia della Passat è iniziata nel 1973 come modello compatto a tre porte.

Sviluppata partendo dall’Audi 80, la Passat ha rappresentato un successo commerciale clamoroso, almeno fino agli ultimi anni. Il crescente appeal per SUV e crossover ha portato ad un drastico calo delle vendite della versione berlina, la quale è stata ritirata dal mercato all’inizio del 2022. Intanto, nel 2023 sarà presentata la nuova Variant.