Una nuova hypercar sta arrivando. Si chiamerà 777 hypercar e debutterà il prossimo 22 novembre. Voluta dall'imprenditore e patron del Milano Monza Motor Show Andrea Levy, e ideata e ingegnerizzata da Dallara Automobili, sarà dedicata all'utilizzo in pista.

Sono previsti sette esemplari con prezzo base di 7 milioni di euro. I futuri fortunati possessori però non si porteranno a casa il loro nuovo acquisto: ogni 777 hypercar infatti rimarrà custodita all'interno dei box dell'Autodromo Nazionale di Monza, pronta per essere "spremuta" tra i cordoli.

Estrema in fibra carbonio

Le caratteristiche tecniche della nuova creatura di Dallara e Levy non sono ancora state rese note, così come le prime foto ufficiali. L'unica immagine rilasciata è quella di teasing presente nella home del sito, proprio sotto al countdown.

L'hypercar è mostrata di 3/4 posteriore e sfoggia un immenso alettone e una pinna centrale, sulla quale è riportato il nome del modello, che termina sulla cupola sistemata sopra all'abitacolo. Si nota poi il larghissimo uso di fibra di carbonio, così da contenere il più possibile il peso.

Ci sono alcuni elementi stilistici che richiamano la Dallara Stradale, che potrebbe essere stata presa come base tecnica, elaborati poi per creare una vera e propria hypercar. Per quanto riguarda il motore non ci sono indizi. La Stradale monta il 4 cilindri turbo di 2.3 litri della Ford Mustang, portato a 500 CV sulla EXP, la più estrema di tutte e omologata unicamente per la pista.

Dallara Stradale EXP

Ora, 500 CV non sono certo pochi, specialmente se chiamati a muovere appena gli 890 kg della EXP, ma per un'auto con il suffisso "hypercar" potrebbero bastare? Ecco perché sorge il sospetto che la creatura di Dallara e Levy possa alzare ulteriormente l'asticella della potenza, magari affidandosi anche a un modulo elettrico per dare quel qualcosa in più. Elettrificazione che influirebbe però negativamente sul peso.

Una sfida non banale il cui esito, come detto, sarà svelato il 22 novembre in occasione della conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2023 del Milano Monza Motor Show.