L’Opel Corsa celebra quest’anno i 40 anni dal suo debutto e, nonostante la crisi del segmento B, non è ancora pronta a lasciare il mercato europeo. Anzi, la compatta del Fulmine prepara un restyling per restare “giovane” e al passo coi tempi.

A dimostrarlo sono le prime foto spia di uno dei prototipi ripreso durante i test su strada.

Un nuovo “volto”

La Corsa delle foto presenta tante mimetizzazioni soprattutto nel frontale dov’è probabile che si concentreranno i cambiamenti più importanti. Oltre alla nuova forma dei paraurti, l’Opel potrebbe adottare dei nuovi fari, mentre la calandra dovrebbe restringersi e adottare un look più minimalista. Le proporzioni resteranno complessivamente intatte, con una lunghezza che dovrebbe rimanere di 4,06 metri.

Il portellone ha solo una piccola camuffatura nella parte centrale che potrebbe nascondere la nuova scritta “Corsa”. Per il resto, ci si aspetta un nuovo design dei fari e uno stile diverso per i cerchi in lega, soprattutto nell’allestimento più sportivo GS Line.

Elettrica e benzina verso la conferma. Dubbi sulle diesel

Per quanto riguarda le motorizzazioni, non è chiaro se Opel ha in programma delle novità particolari. Attualmente, la gamma vede delle versioni a benzina con un 1.2 aspirato da 75 CV e un 1.2 turbo da 101 e 131 CV, mentre tra le diesel è disponibile un 1.5 da 102 CV. Nel listino c’è anche l’elettrica Corsa-e da 136 CV e circa 350 km di autonomia.

Tra le varianti a rischio “taglio” potrebbero esserci le diesel, mentre la Corsa a batteria potrebbe ricevere gli stessi aggiornamenti che sono stati riservati di recente alla Peugeot e-208.

A tal proposito, insieme a quello della Opel, è atteso anche il restyling della 208, coi due modelli che condividono tantissime componenti.