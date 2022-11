La Porsche 911 Dakar omaggia i trascorsi del marchio nei rally raid. E' un'occasione per guardare indietro nel tempo e ricordare i tempi in cui la Porsche 911 era messa alla prova anche fuori strada.

Già nel 1967, Vic Elford partecipò al Rally di Monte Carlo con una Porsche 911 S e ottenne il terzo posto assoluto. L'anno dopo primeggiò con una Porsche 911 T da 170 CV e furono costruite tre Porsche 911 S appositamente rinforzate per il folle rally "Londra-Sydney".

Gli Anni '70

Dieci anni dopo, siamo nel 1978 e il team di fabbrica partecipa con due 911 SC al Safari Rally in Africa orientale. La sfida consiste nel superare 5.000 chilometri di piste durissime, sotto un caldo torrido e una pioggia torrenziale. Le condizioni estreme si fanno sentire: solo 13 su 72 team vedono il traguardo. Martini Racing Porsche System Engineering ha come piloti lo svedese Björn Waldegaard (numero di partenza 5) e il keniano Vic Preston jr. (numero di partenza 14).

Porsche 911 T con Vic Elford al Rally di Monte Carlo del 1968 Porsche 911 S 2.0 Coupé "London-Sydney"

Le 911 SC sono ben equipaggiate con 28 centimetri di altezza da terra, sospensioni a corsa molto lunga, protezione sottoscocca, carrozzeria rinforzata e telaio speciale. Nonostante la pesante carrozzeria Safari, il serbatoio della benzina da 110 litri, i 16 litri di acqua e i 20 litri di olio a bordo, la Porsche è relativamente leggera, con un peso di circa 1.250 chilogrammi.

Il collaudato tre litri ad aspirazione naturale 911/77 da 250 CV, che equipaggia le 911 RS e RSR dal 1974/75, funziona nella parte posteriore. Una protezione antincastro in alluminio dello spessore di sei millimetri corre dalla parte anteriore a quella posteriore. La carrozzeria e il telaio sono rinforzati, i forcelloni posteriori in alluminio fuso sono blindati con due strati di vetroresina e lamiera d'acciaio da 1,5 millimetri.

La frizione è stata modificata per un uso intensivo, Kussmaul ha dotato il cambio di un radiatore dell'olio supplementare e di una quinta marcia leggermente allungata. I massicci tergicristalli proteggono le pinze dei freni in acciaio dal fango, che le ha levigate durante i test drive in Kenya.

Porsche 911 SC 3.0 Rallye "East African Safari" 1978

Waldegaard è in testa all'inizio, ma cede per problemi al retrotreno e termina la gara del campionato del mondo al quarto posto. Preston jr. sembra il possibile vincitore, ma finisce secondo dopo aver danneggiato l'albero di trasmissione. Per la terza volta, dopo il 1972 e il 1974, un pilota Porsche sale sul secondo gradino del podio a Nairobi e, per il momento, è l'ultima apparizione di Porsche al Safari.

Gli Anni '80

Negli Anni '80, Porsche si dedica all'evento che dà il nome alla futura 911 Dakar, il Rally Parigi-Dakar. Peter Falk è il direttore di gara due vittorie assolute nel Rally Parigi-Dakar, una nel 1984 e una nel 1986, sono un ulteriore punto di forza della sua carriera.

"Sono sempre stato un appassionato di rally, uno che sa guidare non solo su belle strade asfaltate. Per me è sempre stato importante che un'auto fosse buona anche in fuoristrada", dice Falk, un fan dichiarato della trazione integrale. Insieme al suo team, guidato dal tecnico Roland Kussmaul, Falk sviluppa in meno di un anno la 911 Carrera 3.2 4x4, chiamata internamente 953, per il Rally Parigi-Dakar.

Porsche 911 3.2 4x4 al Rally Parigi-Dakar del 1984

La 953 è basata sulla serie G della 911 ed è dotata di un sei cilindri da 3,2 litri con compressione ridotta per gestire un carburante di qualità inferiore. La vera differenza, tuttavia, si trova più in basso: il cuore della 953 è un nuovo sistema di trazione integrale che trasferisce la potenza all'asse anteriore e a quello posteriore con un rapporto di 31:69. Il veicolo è inoltre dotato di un differenziale centrale bloccabile manualmente.

Per il percorso di 14.000 chilometri attraverso alcune delle regioni più dure e inospitali del pianeta, Porsche ha anche aumentato la corsa delle sospensioni a 270 millimetri e ha montato una sospensione a doppio braccio oscillante con due ammortizzatori all'anteriore e un assale rinforzato con molle elicoidali supplementari al posteriore. La carrozzeria è stata massicciamente rinforzata con una gabbia d'acciaio saldata.

Porsche 911 3.2 4x4 (953) Dakar (1984)

Le porte, il tetto, i parafanghi anteriori e tutti i finestrini, tranne il parabrezza, sono stati realizzati in policarbonato (plastica) per risparmiare peso. Poiché nella Parigi-Dakar si devono percorrere ogni giorno distanze enormi, gli ingegneri Porsche hanno anche installato un serbatoio da 120 litri nel bagagliaio anteriore e un ulteriore serbatoio da 150 litri dietro il sedile del conducente.

I veterani francesi dei rally, René Metge e il suo copilota Dominique Lemoyne, portano alla vittoria la 911 radicalmente nuova alla sua prima apparizione. È la prima volta nella storia della Parigi-Dakar che vince un'auto sportiva.

Porsche 959 Paris-Dakar (1986)

La Porsche 959 inizia il suo corteo trionfale su rally e circuiti nel 1985 come vettore tecnologico e auto di serie più veloce al mondo, limitata a 292 esemplari. Il motore boxer a sei cilindri da 2,85 litri produce 450 CV grazie all'innovativa carica a registro e all'intercooler, uno sviluppo interno di Porsche. La potenza è trasmessa da un cambio a sei rapporti e da una trazione integrale transaxle a controllo elettronico, testata sulla Porsche 953 vincitrice del Rally Parigi-Dakar del 1984. Nel 1986, la versione da rally della 959 vince la Parigi-Dakar.

Gli anni 2000

Nel 2012 nasce la 911 Vision Safari, ma Porsche aspetta il 2020 per presentarla. Si tratta di un prototipo guidabile, utilizzato sulla superficie ghiaiosa dell'impianto di prova dell'azienda a Weissach e il capo progettista, Michael Mauer, dice di lei: "Raramente mi sono divertito così tanto prima d'ora!".

Porsche 911 Vision Safari Porsche 911 Dakar

Eccoci, infine, al 2022. Porsche presenta al Salone di Los Angeles la 911 Dakar, prodotta in 2.500 unità per omaggiare i trascorsi del marchio nei rally raid con look e sospensioni da SUV e qualcosa della GT3. Un'auto sportiva da offroad, capace quindi di far convivere desideri opposti.