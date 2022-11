Secondo l’abitudine di Hyundai, si possono attivare anche a novembre degli specifici Voucher con un form compilabile online: in questo modo si ottengono sconti su vari modelli. Vediamo, ad esempio, l’offerta per la Tucson con motorizzazione HEV, la full hybrid che nella gamma si affianca sia alla 48V che alla ibrida plug-in.

Per una Hyundai Tucson 1.6 230 CV HEV Xline, si parte da un prezzo di listino di 37.850 euro. Per questa vettura non si può accedere al Voucher “in famiglia”, disponibile per Bayon e Kona, ma con una vettura da dare in permuta o da rottamare c’è il Voucher Trade In: 1.400 euro di sconto per Tucson, 1.500 per la Plug-in, e 1.200 per la Hybrid dell’esempio.

Grazie anche a questo sconto, si scende pertanto ad prezzo ribassato di 35.500 euro, che scendono ancora fino a 34.950 euro aderendo al finanziamento. Versando un anticipo di 9.650 euro, quindi, si pagano 36 rate mensili da 299 euro (TAN 5,95%, TAEG 7,03%); la maxi rata finale è pari a 21.953 euro, con 45.000 km da non superare in caso di restituzione, e 0,10 euro per ogni chilometro in eccedenza.

L’importo comprende anche dei servizi facoltativi, come una completa assicurazione e l'assistenza al veicolo per tre anni.

Vantaggi

Con le varie iniziative proposte da Hyundai, anche una Tucson con motorizzazione full hybrid può ottenere un interessante sconto iniziale, fino a 2.900 euro, e rate mensili non troppo alte rispetto all’importo iniziale.

Positiva anche la presenza nell’esempio di alcuni servizi. Da notare anche la completezza delle informazioni nella comunicazione ufficiale.

Svantaggi

La maxi rata molto alta, più della metà del prezzo non scontato, suggerisce la sostituzione al termine dei tre anni di rate. Anche l’anticipo di 9.650 euro va interamente versato, se l’usato in permuta è da rotttamare.

In sintesi