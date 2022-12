Alfa Romeo ci ha abituati ad offerte che, anche senza ecobonus o sconti rottamazione, permettono di ottenere sostanziosi ribassi di listino, e una rata mensile piuttosto bassa: per il mese di dicembre, ad esempio, vediamo quanto offerto sull’Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbo Diesel da 210 CV e in allestimento Veloce.

Partendo da un importo di 59.550 euro, lo sconto di 7.050 euro permette di ottenere un nuovo prezzo di partenza, pari a 52.500 euro.

Con un anticipo di 17.480 euro, le rate mensili sono 36 da 490 euro (TAN 3,99%, TAEG 9,05%), mentre la rata finale è pari a 26.222,23 euro, con un limite di 70.000 km e un costo esubero di 0,05 euro al chilometro, in caso di restituzione.

Non c’è obbligo di permuta o rottamazione, e la rata comprende anche una polizza furto e incendio, nell’esempio calcolata per la provincia di Bologna.

Vantaggi

Per questa Alfa Romeo, a colpire è soprattutto lo sconto consistente anche in assenza di ecoincentivi, con tassi di interesse sulle rate concorrenziali, soprattutto per quel che riguarda il TAN.

Positiva l’inclusione della polizza furto e incendio, e anche il chilometraggio massimo è adeguato ad una stradista a gasolio come la Giulia.

Svantaggi

La versione di riferimento, mostrata anche nelle immagini, è quella precedente all’imminente restyling.

In sintesi