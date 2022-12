Nello (sterminato) universo dei preparatori di mezzo mondo il nome Gemballa è uno dei più conosciti e amati. Ed estremi. Azienda che in gamma ha una Ferrari Enzo pimpata. E una vagonata di Porsche (specialità della casa) straripanti di cavalli e modifiche estetiche. Alcune capaci in passato di portarsi a casa (l'ultima volta nel 2001) il record sul giro al Nurburgring. Era la Gemballa 911 GTR 600, una 996 da 600 CV.

Bene, ora che abbiamo inquadrato chi è Gemballa (per i pochi che ancora non lo conoscevano) ecco la notizia: nel 2024 uscirà il primo modello originale del preparatore tedesco. Niente più potentissime e stravaganti elaborazioni di auto prodotte da altri. Naturalmente sarà una supercar. E no, non sarà elettrica.

Bisogna aspettare

Tutto rigorosamente termico quindi per la supercar (e non poteva essere altrimenti) firmata Gemballa che, secondo quanto riportato da Motor Authority, arriverà nel 2024. E se anche non rientrerà nell'assurdo mondo delle hypercar, promette numeri e prestazioni da urlo.

Pare infatti che per passare da 0 a 100 km/h le ci vorranno appena 2,5" mentre per arrivare poi a 200 km/h il tempo di attesa sarà di appena 6,5". Il tutto grazie a un motore da 800 CV. O giù di lì. Stessa potenza raggiunta dalla Porsche 911 Turbo elaborata tempo fa da Gemballa, capace di toccare i 370 km/h di velocità massima.

Il teaser della supercar Gemballa

Ora, di numeri non ne possiamo più dare. Gemballa infatti rimane abbottonata e custodisce gelosamente i dati tecnici della sua creatura.

Solo per la pista

C'è però da dire che negli anni, le prime notizie sulla supercar firmata Gemballa risalgono al 2019, qualche informazione è trapelata. Per esempio sappiamo che sarà a motore centrale, prodotta in tiratura limitata. E dedicata unicamente alla pista.

Il secondo teaser della supercar Gemballa

Le linee saranno naturalmente esagerate, come si addice a un'auto del genere, con un grosso alettone posteriore a dominare la scena. Per ora di teaser ne sono stati pubblicati un paio, a mostrare stili simili ma diversi. Chissà come sarà lo stile definitivo. Non resta che aspettare il 2024.