La Fiat 500 è l'elettrica più popolare in Italia ed è campionessa di vendite anche in Europa. Adesso è la volta degli Stati Uniti e per presentarla al pubblico americano Fiat l'ha portata al CES di Las Vegas, il palcoscenico mondiale dell’innovazione in programma dal 5 all'8 gennaio.

L'occasione è buona anche per presentare oltre Oceano il Fiat Metaverse Store, lo showroom virtuale in cui è possibile vedere da vicino la 500 La Prima by Bocelli o la 500 3+1 nella speciale livrea Rose Gold.

Il lancio in Nord America

Al Los Angeles Autoshow 2022 Olivier Francois, CEO Fiat e CMO Global di Stellantis, ha annunciato ufficialmente il lancio della Fiat 500e in Nord America nel primo trimestre del 2024 e il Fiat Metaverse Store sarà uno dei pilastri fondamentali per il lancio dell'elettrica italiana negli Stati Uniti.

Fiat Metaverse Store

L'obiettivo di Fiat è quello di entrate nelle case degli automobilisti reinventando il customer journey, insomma proporre un'alternativa al recarsi negli showroom dei concessionari. Una realtà che anche altre case auto stanno sperimentando. Noi ci siamo fatti un giro nel metaverso ed ecco le auto che abbiamo trovato.

Fiat e Free2move

Al CES è protagonista la 500 3+1 nella speciale livrea Rose Gold, esposta come unica vettura sullo stand di Free2move, partner di Fiat per un obiettivo comune: "costruire un ecosistema di mobilità urbana sempre più sostenibile nell'ambito della missione di rendere più accessibili i veicoli elettrici".

Fiat 500 3+1 nella speciale livrea Rose Gold

I due marchi stanno lavorando a una proposta di noleggio anche negli USA, offrendo ai clienti la possibilità di personalizzare i contratti di noleggio e i servizi associati in base all'utilizzo con un'unica fattura, direttamente da un'APP dedicata.