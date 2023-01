Non tutte le offerte sulle ibride plug-in prevedono la rottamazione: a gennaio, per esempio, c’è il finanziamento Jeep Excellence sulla classicissima Jeep Wrangler nella versione lunga a 5 porte Unlimited.

Il prezzo di listino di 85.500 euro per la versione 4xe ibrida plug-in a trazione integrale, in allestimento Sahara, si riduce a 81.000 euro, in modo da poter avviare il finanziamento con un anticipo di 20.240 euro e 48 rate mensili da 699 euro (TAN 6,95%, TAEG 7,66%).

Al termine, c’è una maxi rata da 42.969,64 euro, per un massimo di 60.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più. La permuta non è esclusa, ma non obbligatoria, in assenza di ecobonus.

Vantaggi

Considerando il valore d’acquisto iniziale di questa Wrangler, il finanziamento Jeep permette di dilazionare bene la spesa, con uno sconto di 4.500 euro e rate mensili inferiori a 700 euro, comprese le spese di incasso, per quattro anni. Non c’è obbligo di permuta o rottamazione.

Svantaggi

Non è una formula adatta per il possesso della vettura, visto che al termine l’importo per l’eventuale riscatto è di circa 43.000 euro.

In sintesi