È da quasi un anno che si parla del restyling della Mercedes GLE e ora la Casa annuncia la data di presentazione. La Stella a tre punte ha comunicato sui social che il SUV di lusso verrà presentato il 31 gennaio.

A giudicare dall'immagine in ombra che è stata rilasciata si tratterà di un doppio reveal, in quanto il marchio premium tedesco intende presentare anche la coupé.

Cosa ci aspettiamo

Numerose foto spia hanno suggerito che Mercedes non apporterà grandi modifiche con questo restyling di metà carriera. Ci si aspetta un leggero ritocco dei paraurti e una nuova grafica per i fari e i fanali posteriori, mentre è probabile che siano previsti nuovi colori per la carrozzeria e qualche opzione in più per i cerchi.

Per quanto riguarda gli interni, i prototipi sono stati avvistati con gli stessi schermi affiancati, quindi non ci aspettiamo l'ultimo layout MBUX con l'Hyperscreen che domina la console centrale.

Mercedes GLE 53 AMG restyling, le foto spia

Un debutto "ravvicinato"

Non si sa ancora se Mercedes abbia intenzione di introdurre anche le versioni AMG. Le versioni sportive 53 e 63 si scontreranno con i modelli X5/X6 M60i e M di BMW, il cui debutto è previsto per il mese prossimo. A proposito di versioni diverse, non dimentichiamo che la GLE viene offerta in India anche con una configurazione a passo lungo, ma la variante allungata verrà probabilmente aggiornata in un secondo momento.

Gli scatti spia hanno mostrato che anche la GLS, più grande, riceverà un ritocco, probabilmente entro la fine dell'anno. Come la GLE, anche il SUV full-size sarà sottoposto a piccole modifiche.

I recenti aggiornamenti infatti sono stati leggeri dal momento che Mercedes sta destinando una parte sempre maggiore del suo budget al finanziamento dell'elettrificazione della gamma.

Nuova Mercedes EQA, le foto spia sulla neve

A questo proposito ricordiamo che presto vedremo un SUV Maybach EQS, mentre sono in cantiere anche le alternative elettriche alla CLA, alla Classe C e alla Classe G.