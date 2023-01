Dall’unione dei mondi di moto e supercar nasce la Frangivento GT65. La super sportiva Made in Italy basata sulla Sorpasso ha ricevuto un’edizione speciale dedicata a Loris Capirossi, tre volte campione del mondo nelle classi 125 e 250.

I tre esemplari rinominati 90, 91 e 98 come tributo agli anni delle vittorie dei titoli mondiali, portano all’estremo l’estetica e l’aerodinamica della GT65 mantenendone invariati lo spirito e le elevatissime prestazioni.

Pronta a correre

Derivata dalla Sorpasso, la GT65 è stata disegnata e progettata da Giorgio Pirolo e Paolo Mancini, che in passato hanno collaborato con Ferrari, McLaren, Porsche, Zagato e Fiat. Lo sviluppo è stato seguito anche da Loris Capirossi stesso, tanto che i sedili sportivi in Alcantara e pelle nera (fornita da Mario Levi Group) sono stati sviluppati sull’ergonomia del pilota, mentre il tasto di accensione “GAS GAS” è un altro omaggio a Capirossi.

Frangivento GT65

Esteticamente, la GT65 presenta tanti richiami alle vetture GT3, con appendici aerodinamiche in fibra di carbonio molto pronunciate e una pinna centrale che attraversa il tetto fino all’alettone. Non mancano anche lo splitter, i cerchi OZ da 20” con pneumatici Pirelli PZero Trofeo e una fanaleria anteriore rivista per risultare più aerodinamica.

A bordo, invece, si trova un abitacolo tanto minimal quanto curato, progettato e sellato dalla Seltap di Torino.

650 CV che “cantano” a Sanremo

Sotto al cofano si nasconde il 5.2 V10 da 650 CV equipaggiato sulla Sorpasso. Sfruttando il peso di soli 1.480 kg, la Frangivento mostra prestazioni da supercar di razza, con uno scatto 0-100 km/h di 3 secondi e una progressione oltre i 330 km/h.

Frangivento GT65

Chi si accaparrerà i tre esemplari? Per il momento, da Frangivento bocche cucite, anche se la Casa fa sapere che sono iniziate le trattative di vendita, mentre i test in pista si terranno in questi giorni a Imola (a porte chiuse, però).

Intanto, chi desidera guidarla potrà farlo da marzo giocando ad Asphalt 9: Legends, il videogame per mobile, PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S e Xbox One. Inoltre, dal 6 all’11 febbraio 2023 la GT65 sarà esposta nel lounge Casa Sanremo del Palafiori in concomitanza col Festival.