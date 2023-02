A chi non si accontenta di una "normale" Corvette C8 col suo poderoso V8 è dedicato il pacchetto H700 del preparatore americano Hennessey, capace di aumentarne vertiginosamente le prestazioni.

Il motore della C8 base è un 6,2 V8 aspirato montato in posizione centrale che produce 497 CV e 637 Nm di coppia. Tuttavia questi numeri sono cresciuti notevolmente grazie alla cura Hennessy che installa un compressore volumetrico. Il powertrain LT2 "supercharged" sviluppa ora ben 718 CV e 865 Nm ed è disponibile come kit per tutte Corvette coupé 2020-2022.

Numeri da capogiro

Con il 44% di cavalli e il 37% di coppia in più, il pacchetto H700 di Hennessey promette di "distruggere" la Z06. Lo specialista americano intende dire che è molto più potente dei 680 CV e 623 Nm erogati dal motore ad albero piatto da 5,5 litri "LT6" della Z06. La potenza extra è stata ottenuta montando un compressore centrifugo ad alto flusso, un sistema di induzione dell'aria personalizzato con un intercooler aria-acqua e uno scarico cat-back opzionale.

Motore Chevrolet Corvette C8 sovralimentata da Hennessey

Non ci sono state modifiche al cambio a doppia frizione a otto rapporti di serie, poiché il cambio automatico Tremec è in grado di gestire il carico supplementare. John Hennessey si spinge fino a definire la H700 come "la supercar ad alte prestazioni con il miglior rapporto qualità/prezzo al mondo".

Chi invece vuole una Corvette C8 a trazione integrale può già puntare sulla nuova ibrida E-Ray 2024 appena presentata da Chevrolet. Come annunciato lo scorso anno dal presidente di General Motors, Mark Reuss, a tempo debito seguirà una versione puramente elettrica sulla piattaforma Ultium di GM.

I prezzi

Il tuner americano assetato di cavalli chiede 49.950 dollari (corrispondenti a 46.573 euro al cambio di oggi) per il kit H700 adattato alla Corvette C8. Nel prezzo c'è anche un set di cerchi leggeri da 19 pollici anteriori e 20 pollici posteriori, disponibili in tre diverse finiture: Nero satinato, Alluminio spazzolato e Grafite. La grafica della carrozzeria invece è disponibile in rosso, blu, argento, bianco, o nero.

Cerchio anteriore Chevrolet Corvette C8 Hennessey

Se si desidera solo la potenza extra senza altre modifiche, il kit di sovralimentazione viene venduto a un prezzo più accessibile, 34.950 dollari (pari a 32.587 euro). I clienti di questo pacchetto beneficiano di una garanzia di tre anni o 36.000 miglia (circa 58.000 km). Una volta aggiudicatosi il pacchetto, Hennessey aggiunge alla vettura il marchio "H700" e una targhetta numerata individualmente.