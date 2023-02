Ci sono vetture che avrebbero potuto contare sugli ecoincentivi rottamazione, ma che, per i valori di CO2, non possono più accedere ai contributi di febbraio; tra queste c’è la Opel Crossland a benzina da 110 CV, che però propone un’altra interessante offerta firmata Free2Move Lease.

Per la Crossland in allestimento Edition e cambio manuale, il noleggio a lungo termine non prevede la rottamazione, anche se non è escluso un veicolo in permuta, soprattutto per coprire il previsto anticipo di 8.554 euro.

La rata, anche questa calcolata con l’IVA trattandosi di un'offerta per privati, ammonta a 349 euro al mese, per un massimo di 45.000 km.

Nell’importo sono compresi tutti i principali servizi per l’utilizzo della vettura: si va da bollo e assicurazioni con tutela legale, all’assistenza stradale h24 con auto sostitutiva, per completare l’offerta con la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione sinistri e multe.

A seconda della zona di residenza, gli importi ovviamente possono cambiare: quelli di esempio sono calcolati sulla provincia di Milano.

Vantaggi

Le proposte Free2Move Lease di Opel, e dell’intero gruppo Stellantis, permettono di pagare un canone mensile senza pensieri: nella rata di 349 euro al mese di questa Crossland c’è tutto quel che serve, e anche qualcosa in più se pensiamo alla tutela legale, alla gestione sinistri e alle assicurazioni.

Svantaggi

Per queste offerte non è indicato neppure come esempio il valore di riscatto: sono pensate per l’utilizzo della vettura, e non per il possesso.

In sintesi