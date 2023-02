Il Super Bowl è l'evento sportivo americano più importante dell'anno. Nel 2023 si gioca nella notte tra il 12 e il 13 febbraio tra i Philadelphia Eagles e i Kansas City Chiefs.

Nonostante il football sia un gioco prettamente statunitense, l'evento è da sempre un palcoscenico importante per numerose aziende mondiali, incluse le Case auto, che storicamente investono milioni di dollari per realizzare spot da mandare in onda e proiettare durante le pause della competizione. Vediamo chi partecipa quest'anno e come.

Kia

L'edizione 2023 del Super Bowl è caratterizzata dalla presenza quasi esclusiva di soli produttori di mezzi a quattro ruote americani, quindi pick-up, fuoristrada e auto specialmente 100% elettriche.

Le tante Case europee e giapponesi, infatti, hanno già annunciato nelle scorse settimane di non essere intenzionate a partecipare quest'anno; tutte a eccezione di Kia, la prima della nostra rassegna proprio per questo motivo.

La Casa coreana non ha rilasciato alcun teaser video riguardo lo spot che ha realizzato e che intende trasmettere durante la finale annuale, lasciando il pubblico in sospeso con una sola foto, quella di un ciuccio per bambini insieme a una data, appunto il 12 febbraio. Non è chiaro cosa Kia intenda rivelare sabato, ma sicuramente si tratta di una nuova auto dedicata al mercato americano.

Il teaser dello spot Kia per il Super Bowl 2023

Gruppo General Motors

La prima Casa auto statunitense, o meglio il primo Gruppo, a partecipare quest'anno è General Motors. La storica azienda statunitense coglie l'occasione del Super Bowl per annunciare con una serie di spot la nuova partnership stretta con Netflix, che porterà nei prossimi anni molte auto elettriche delle diverse Case all'interno di film e serie TV.

Protagonista come ogni anno l'immancabile attore Will Ferrell, che, alla guida di una Cadillac e di una Hummer elettrica, partecipa ad alcune scene divenute iconiche sul piccolo schermo nel 2022, con il motto Why not an EV?.

Gruppo Stellantis

Il secondo Gruppo americano a partecipare, in ordine alfabetico, è Stellantis. A differenza di GM la Casa italo-franco-americana non si è lasciata sfuggire teaser o indiscrezioni riguardo gli spot milionari che intende riprodurre durante il Super Bowl.

Quel che è certo, però, è che i marchi interessati dall'iniziativa sono Ram e Jeep, che dovrebbero comparire in due video separati. Visto il periodo "elettrificato" che stiamo vivendo, è quasi certa la presenza del Ram Revolution e della gamma 4xe.

Ram 1500 Revolution Concept La gamma americana Jeep 4xe

Uber Eats

Fuori dagli schemi del mondo delle Case auto, una partecipazione rilevante è rappresentata da Uber Eats, che per il Super Bowl 2023 presenta uno spot di anticipazione della nuova musica di "accompagno" della propria pubblicità, realizzata con il dj e rapper americano Puff Daddy, celebre oltreoceano.

Durante il video, il produttore simula un provino per trovare il miglior artista con la migliore idea per l'azienda di consegne a domicilio, dicendo più volte che lui non è intenzionato a proporre semplici motivetti, ma che piuttosto è alla ricerca di un'idea geniale.

Chi non partecipa

Come abbiamo anticipato, quest'anno non trasmetteranno alcuno spot durante il Super Bowl quelle case che non hanno particolari novità per gli Stati Uniti, mentre in passato avevano approfittato dell'evento per dare risalto a lanci importanti.

Parliamo, ad esempio, di Nissan, che nel 2022 aveva fatto "volare" - virtualmente parlando - una nuova Z sui cieli di New York, trasformandola in un'auto supereroe. Oppure di Toyota.

Allo stesso modo, non appariranno sugli schermi dello State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, i marchi tedeschi Audi, BMW, Mercedes e Porsche, che negli anni passati avevano realizzato videoclip rimaste nella memoria degli appassionati.

Come non ricordare The Heist della Casa di Zaffenhausen? Lo spot era stato realizzato per il lancio della Taycan negli USA. Oppure si potrebbe citare lo spot realizzato da Mercedes per il debutto della EQC in America, con protagonista la star mondiale The Weeknd.

Anche quest'anno comunque ne vedremo delle belle, restate connessi e lunedì ne saprete di più.