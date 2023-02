Ci sono modelli, con i grandi SUV, che continuano ad essere presentati anche con motorizzazione turbo diesel, senza l’ausilio di un motore elettrico: ne è un esempio l’Alfa Romeo Stelvio, offerta a febbraio con sconto e finanziamento agevolato.

L’offerta pubblicizzata dalla Casa si riferisce ad una Alfa Romeo Stelvio con motore 2.2 Turbo Diesel da 210 CV e in allestimento Veloce, che ha come primo vantaggio lo sconto sul listino: sono ben 7.750 euro in meno, passando da 65.650 a 57.900 euro.

Con un anticipo di 10.920 euro, le rate mensili sono 36 da 490 euro, che comprendono anche le spese di incasso di 3,50 euro a rata (TAN 6,70%, TAEG 7,59%). Al termine c’è la maxi rata da 40.063,51 euro, per un massimo di 70.000 km e 0,05 euro per ogni chilometro percorso in più, da pagare in caso di resituzione.

Non sono previste permuta o rottamazione, mentre è inclusa nel finanziamento la garanzia estesa Maximum Care di un anno, per allineare gli anni di garanzia a quelli del pagamento delle rate mensili.

Vantaggi

Alfa Romeo ci ha abituati a forti sconti sul listino, che rendono competitivi i propri modelli alto di gamma rispetto ad altre vetture della stessa categoria.

Per la Stelvio lo sconto iniziale è importante, senza necessità di auto da rottamare; se si dispone di una vettura da dare in permuta, si possono coprire i quasi 11.000 euro di anticipo. Elevato il limite chilometrico, e positivi i tre anni di garanzia.

Svantaggi

Questa versione di Stelvio è la pre-restyling, ed è a gasolio: è facile considerarla come un noleggio a lungo termine, con la restituzione finale, visto anche il valore altissimo della maxi rata.

In sintesi