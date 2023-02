Negli scorsi giorni abbiamo visto il debutto del restyling della Hyundai i10. Ora, sembra che anche la “cugina” Kia Picanto sia pronta per un aggiornamento estetico.

Le nostre spie hanno ripreso uno dei primi prototipi della piccola coreana durante i test in Svezia, dove la Picanto sta macinando gli ultimi chilometri prima di una presentazione ufficiale che dovrebbe essere davvero imminente.

“Muso” inedito

La Kia sembra essere già pronta, con una carrozzeria che non verrà rivoluzionata nelle forme, ma solo rivista in alcuni dettagli. Tra le novità ci sarà sicuramente il frontale ridisegnato, con una nuova disposizione delle prese d’aria e una forma diversa dei fari LED a sviluppo verticale. A cambiare sarà anche il posteriore che dovrebbe ricevere un nuovo paraurti e una nuova fanaleria.

Kia Picanto restyling, il frontale coi nuovi fari LED Kia Picanto restyling, le foto spia del posteriore

Come visto sulla i10, anche la Picanto potrà contare su una nuova serie di tinte e design dei cerchi in lega. E dovrebbe essere confermato l’allestimento X Line con linee da crossover e protezioni in plastica per la carrozzeria.

Nuovi interni e motori verso la conferma

Le foto spia non permettono di vedere cosa si nasconda nell’abitacolo. È probabile, comunque, che la Kia riceva la stessa strumentazione di bordo equipaggiata dalla i10 restyling, incluso il display centrale da 8” compatibile con Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless.

Gli interni della Hyundai i10 restyling

Non ci sono indicazioni ufficiali sulle motorizzazioni della Picanto. Anche in questo caso, ci si aspetta una sostanziale conferma dei propulsori presenti nella gamma attuale, col 1.0 aspirato da 67 CV (65 CV nella variante GPL) e il 1.0 turbo da 100 CV abbinabili al cambio manuale a 5 rapporti o all’automatico a 5 marce.

Alcuni rumors parlano anche dell’introduzione di una versione elettrica (come per la i10), ma non è chiaro se la vedremo già col restyling o se dovremo aspettare il prossimo modello di nuova generazione.