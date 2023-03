Proseguono i test sulla BMW Serie 1 restyling. La compatta bavarese andrà presto incontro ad un corposo aggiornamento che riguarderà tanto l’estetica quanto le motorizzazioni, senza dimenticare la tecnologia di bordo.

In questo modo, la terza generazione lanciata originariamente nel 2019, resterà al passo coi tempi per restare competitiva nei confronti di Audi A3 e Mercedes Classe A.

Cambio di look

Il prototipo di Serie 1 delle foto spia che vi mostriamo è ancora pesantemente camuffato. A giudicare dalle immagini, sembra che la maggior parte dei cambiamenti si concentrerà nel frontale e, in particolare, sulla calandra e nella mascherina. La BMW dovrebbe ricevere anche dei nuovi fari LED, forse con lo stesso disegno a boomerang visto nei restyling recenti di Serie 3 e Serie 5.

Nella BMW Serie 1 restyling il frontale è destinato a cambiare tanto

Altre modifiche riguarderanno la sezione posteriore, con una nuova grafica della fanaleria e paraurti leggermente diversi. Un dettaglio interessante delle foto spia è sicuramente la presenza dei quattro terminali di scarico, che fanno capire come l’esemplare dei test sia – con ogni probabilità – una M135i.

Per il momento non ci sono foto dell’abitacolo, ma è possibile che la Casa tedesca aggiorni tutta la strumentazione, oltre ad ampliare il catalogo per i rivestimenti dei sedili e per le modanature.

Diventa elettrificata

Parlando di motorizzazioni, la M135i dovrebbe equipaggiare lo stesso 2.0 turbo 4 cilindri dell’attuale modello, forse spinto fino a 320 CV. Per il resto, nella gamma della Serie 1 dovremmo trovare versioni mild hybrid a benzina e diesel e ibride plug-in a benzina.

Secondo alcuni rumors, la Serie 1 più potente potrebbe chiamarsi M140i

Buona parte di questi propulsori deriverà dalle nuove X1 e Serie 2 Active Tourer, così come una potenziale (ma ancora non ufficializzata) variante elettrica. A tal proposito, ricordiamo che recentemente BMW ha registrato una serie di nomi (i118, i120, i130 e i140) che farebbero pensare proprio all’arrivo di una Serie 1 a batteria, la quale potrebbe giocarsela alla pari con la tanto chiacchierata Audi A3 elettrica.