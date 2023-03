L’arrivo di nuovi modelli elettrici (o comunque elettrificati) nei prossimi anni cambierà i listini di tante Case. Non solo: alcuni Costruttori si preparano a rivoluzionare anche i nomi delle loro auto. Ne è un esempio Audi, che di recente ha anticipato come le future elettriche saranno identificate da una numerazione pari, mentre quelle con motore termico avranno un numero dispari.

Ora, stando a quanto scoperto da Carbuzz, anche BMW sarebbe pronta a introdurre tanti nuovi nomi.

Tra modelli inediti e una nuova “M”

I colleghi americani hanno scovato 48 nuovi nomi registrati da BMW all’Ufficio Brevetti tedesco. Prima di riportarvi la lista dei possibili nuovi modelli, però, è giusto ricordare come funziona la nomenclatura del brand bavarese. I primi tre numeri indicano la Serie del modello e la relativa motorizzazione, mentre la presenza del prefisso “i” si riferisce a una versione elettrica.

Gamma elettrica BMW

Allo stesso modo, le lettere “d”, “e” e “i” al termine della serie di numeri identificano rispettivamente una variante diesel, ibrida plug-in e benzina. C’è poi il caso particolare delle “M”, tutte definite da questa lettera posizionata prima dei numeri, a prescindere dall’alimentazione della BMW.

Ecco quindi la lista completa:

BMW Serie 1:

i118

i120

i130

i140

BMW X1/iX1:

X130

iX120

iX130

BMW X2/iX2:

iX220

iX230

iX240

BMW Serie 3:

i320

i330

i340

M350

BMW X3/iX3:

X320

X330

iX330

iX340

iX350

BMW Serie 4:

i420

i430

i450

BMW X4/iX4:

X420

iX430

iX440

iX450

BMW Serie 5:

i530

i550

BMW X5/iX5:

X540

X550

X560

iX540

iX550

iX560

BMW X6/iX6:

X640

X650

iX640

iX650

iX660

BMW Serie 7:

i740

i750

i760

BMW X7/iX7:

X740

X750

X760

iX740

iX750

iX760

A questo punto occorre comunque sottolineare che la sola registrazione di questi nomi non implica che BMW li utilizzerà sicuramente nel prossimo futuro. In ogni caso, è interessante notare che la maggior parte dei modelli registrati sono elettrici e alcuni sono completamente inediti, come le X4, X6 e X7 con le relative varianti “i”.

Inoltre, ci sono dei riferimenti a un’ipotetica Serie 1 elettrica, che potrebbe diventare una rivale della tanto chiacchierata Audi A3 a zero emissioni. Infine, nell’elenco spunta una sola M, la M350, che potrebbe rappresentare la Serie 3 elettrica più potente.

Quali di queste BMW vedremo davvero su strada? Non resta che attendere maggiori novità dalla Casa dell’Elica.