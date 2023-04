La BMW Serie 5 elettrica non sarà solo berlina. A Monaco di Baviera hanno in mente anche una versione Touring a batteria, che arriverà sul mercato nel 2024 in contemporanea con la “sorella” a tre volumi.

La i5 Touring sarà una delle primissime station wagon premium a zero emissioni e sarà in grado di abbinare il powertrain della berlina a una maggiore abitabilità.

È già sportiva

Dopo la prima serie di foto spia dello scorso gennaio, l’i5 Touring è tornata a farsi vedere negli scorsi giorni, impegnata nei test in Nord Europa. La vettura è completamente camuffata, ma le forme sono quelle del modello di serie, tanto che si riconoscono anche alcuni dettagli interessanti.

BMW i5 Touring, le nuove foto spia della wagon elettrica BMW i5 Touring, le nuove foto spia della wagon elettrica

Osservando bene gli scatti, si notano l’impianto frenante con dischi maggiorati e pinze rosse, i cerchi bicolore, il taglio sportivo degli specchietti e il badge “M” nascosto in corrispondenza dei passaruota anteriori. È probabile, quindi, che il prototipo delle foto sia già un allestimento M Sport o che la Casa stia testando addirittura la variante più sportiva, la M60.

In generale, la Serie 5 Touring elettrica manterrà le proporzioni della versione endotermica, dato che si baserà sempre sulla piattaforma CLAR.

Prime ipotesi su motori e prezzi

La nuova Serie 5 sarà la prima BMW ad essere equipaggiata con l’infotainment iDrive 8.5 abbinato al doppio schermo sulla plancia. In linea di massima, dovrebbe essere confermata la configurazione dei modelli più recenti dell’Elica, con un display centrale da 14,9” e quello del quadro strumenti da 12,3”.

BMW i5 Touring, il render di Motor1.com

Stando ai primi rumors (non confermati ufficialmente), nel pianale della BMW potrebbe esserci la stessa batteria da 83,9 kWh dell’i4, con potenze stimate tra 340 CV (per l’eDrive40) e gli oltre 600 CV della già citata M60 con trazione integrale xDrive, mentre l’autonomia potrebbe essere di 500-600 km. Infine, il prezzo dell’i5 potrebbe partire da circa 70-75.000 euro.