L'erede della Ferrari 812 Superfast ha iniziato i test su strada. Pochi giorni fa alcuni fotografi sul campo hanno avvistato il primo muletto della nuova supercar del Cavallino, ancora pesantemente camuffata e, probabilmente, con un V12 sotto al cofano. Ecco tutto quello che sappiamo.

Forse aspirata e non ibrida

Guardando l'erede della Ferrari 812 Superfast per la prima volta, a spiccare è sicuramente la linea esterna a "berlinetta", cioè con un cofano anteriore molto lungo abbinato a un abitacolo piuttosto arretrato - come da tradizione. Il design esterno, infatti, non dovrebbe essere stravolto eccessivamente, bensì evolvere nel segno della modernità, qualcosa che, allo stesso tempo, non dovrebbe toccare al powertrain.

Sì perché, analizzando più nel dettaglio il wrapping mimetico di copertura della carrozzeria, appare chiara l'assenza di adesivi gialli dedicati a segnalare la presenza di un qualsiasi tipo di elettrificazione. A meno di un piccolissimo modulo mild hybrid, quindi, è possibile che questa nuova Ferrari sarà l'ultima dotata di un V12 esclusivamente termico, con cambio a doppia frizione.

L'erede della Ferrari 812 Superfast L'erede della Ferrari 812 Superfast L'erede della Ferrari 812 Superfast

Molto sportiva

Scendendo ancora più nel dettaglio, spostandoci al posteriore si notano chiaramente delle grandi prese d'aria vicine ai quattro scarichi, abbinate a finiture in fibra di carbonio e a un portellone dalla forma più tradizionale - probabilmente più grande di quello della Roma.

La Casa non ha ancora rilasciato informazioni certe e ufficiali riguardo il debutto di questa nuova auto, tuttavia è probabile che debutterà nel corso del 2023 o durante i primi mesi del 2024, dato che sono passati sei anni dall'arrivo sul mercato della versione attuale, che proprio l'anno scorso ha visto uscire dai cancelli della fabbrica il suo "canto del cigno": la versione Competizione.