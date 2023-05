A luglio 2022, Hyundai ha stupito il mondo presentando la N Vision 74, un futuristico concept ispirato alla Pony Coupé del 1974. Quella che all’inizio poteva sembrare solo una suggestione o un puro esercizio di stile, col tempo è diventato un progetto vero e proprio.

Già negli scorsi mesi si è iniziato a parlare di una possibile produzione in serie e ora pare che Hyundai sia davvero pronta a presentare un modello definitivo.

Lancio imminente?

Secondo quanto riportato dalla testata coreana Money Today, il prossimo 27 maggio Hyundai terrà il “Pony Day”. Si tratta di un evento speciale che avrà luogo nello studio di design della Casa a Seoul e qui verrà rivelata la versione di serie della coupé sportiva.

Per il momento, Hyundai non ha confermato (né smentito) questi rumors ed è probabile che per saperne di più dovremo aspettare le prossime settimane o addirittura il 27 maggio.

Hyundai N Vision 74

Se effettivamente la N Vision 74 prenderà vita (raccogliendo l’eredità del modello disegnato originariamente da Giorgetto Giugiaro), resta da capire se manterrà il complesso powertrain del concept del 2022.

La Hyundai, infatti, era dotata di una particolare struttura di controllo che integra sia le celle a combustibile che la batteria. L’idrogeno delle celle è utilizzato come range extender per aumentare l’autonomia data dalla batteria, la quale alimenta due motori elettrici posteriori, che insieme erogano 680 CV e 900 Nm.

Oltre al design accattivante, quindi, la N Vision 74 promette prestazioni molto interessanti, con uno scatto 0-100 km/h di 4 secondi e una velocità massima di 250 km/h. La percorrenza complessiva è di 600 km, con la possibilità di fare il pieno di idrogeno in 5 minuti.