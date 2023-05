A maggio, ci sono promozioni che riguardano anche le compatte con motorizzazione a benzina: in Casa Skoda, ad esempio, c’è uno sconto sulla Fabia con il 1.0 MPI da 65 CV fino alla fine del mese.

L’allestimento Ambition viene a costare di listino 18.450 euro, che scendono a 15.406,30 euro in caso di adesione al finanziamento con estensione di garanzia, quest’ultima dal costo di 280 euro.

Con lo sconto iniziale, senza necessità di rottamazione, pari a 3.043,7 euro, l’anticipo da versare è di 2.900 euro, mentre le rate mensili sono 35 e ammontano a 149 euro ciascuna (TAN 6.99%, TAEG 8,81%).

Al termine c’è la maxi rata da 10.040,12 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,07 euro per ogni chilometro percorso in più, da pagare in caso di sostituzione o restituzione.

Vantaggi

Su un importo complessivo inferiore ai 20.000 euro, Skoda consente di ottenere più di 3.000 euro di sconto su una Fabia Ambition a benzina, senza necessità di rottamazione. Anticipo e rate sono piuttosto contenuti, e l’esempio comprende anche i costi dell’estensione della garanzia.

Svantaggi

Nell’esempio non sono inclusi altri servizi, come assicurazioni o manutenzione programmata. Attenzione ai costi fissi e agli oneri finanziari, per il calcolo esatto delle spese.

In sintesi