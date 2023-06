Come Volvo si immaginava il futuro nel 2005? Col concept 3CC. Presentato al Salone di Ginevra di quell’anno, il prototipo mostra uno stile decisamente insolito e una serie di soluzioni inedite pensate per la mobilità del domani.

Definita come una sportiva compatta, la 3CC è tra le primissime Volvo a batteria mai realizzate.

Compatta e aerodinamica

Lo stile della Volvo è tutt’altro che banale, con forme estremamente aerodinamiche (più efficienti del 30% rispetto all’S40 di quegli anni) che si restringono nella parte posteriore per ottimizzare i flussi d’aria.

Volvo 3CC Concept, il tre quarti posteriore

Dettagli come i fari e la calandra, comunque, s’ispirano ai modelli dell’epoca, anche se in una chiave più moderna e quasi futuristica.

Volvo 3CC Concept, l'apertura verticale delle portiere

Lunga 3,9 metri, larga 1,62 m e alta 1,32 m, la 3CC ha proporzioni compatte e una carrozzeria realizzata con acciaio ad alta resistenza, materiale composito e fibra di carbonio per ridurre il peso mantenendo elevata la rigidità torsionale della scocca.

Interni futuristici e un motore elettrico efficiente

L’entrata a bordo della Volvo è particolarmente scenica, con le portiere che si aprono verso l’alto e il cruscotto scorrevole che arretra di alcuni centimetri per facilitare l’ingresso e l’uscita dall’abitacolo.

Volvo 3CC Concept, gli interni

Gli interni sono composti da due sedili anteriori e una panca posteriore in grado di accomodare un adulto o due bambini. Per accedere al sedile posteriore è previsto un sistema di scorrimento per le poltrone anteriori, mentre i tre pannelli trasparenti del tetto creano un ambiente molto luminoso.

Altamente tecnologica la plancia: qui alcuni comandi fisici sono stati sostituiti da sensori di prossimità, attivabili quando il dito si trova a 5 mm di distanza.

Volvo 3CC Concept, il powertrain elettrico

A spingere la Volvo c’è un motore elettrico anteriore da 109 CV e 220 Nm alimentato da una batteria agli ioni di litio composta da 3.000 celle. La vettura può essere ricaricata da una presa domestica da 110-240 Volt per garantire un’autonomia massima di circa 300 km.

Nonostante le premesse interessanti, la 3CC non è diventata un modello di sere. Per vedere la prima Volvo elettrica abbiamo dovuto attendere il 2019 con la XC40 Recharge, a cui sono seguite la C40 Recharge, l’EX90 e la nuovissima EX30.