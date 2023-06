Il 2024 sarà un anno importante per la Ford Puma. Il crossover compatto dell’Ovale Blu sarà sottoposto a un restyling che cambierà non solo l’estetica, ma anche il volto dell’intera gamma, col debutto della versione 100% elettrica.

In uno dei primi avvistamenti della Puma restyling, però, la protagonista non è la tanto attesa BEV, ma la sportiva ST, che manterrà un look aggressivo per differenziarsi da tutte le altre versioni.

Si aggiorna nei dettagli

Che si tratti di una Puma ST lo si capisce bene soprattutto dal doppio terminale di scarico posteriore e dalle ruote di generose dimensioni, dalle quali s’intravede anche il grande impianto frenante. Ci sono poi altri dettagli distintivi, come uno splitter più affilato, minigonne più sporgenti e un paraurti posteriore più elaborato.

Ford Puma ST restyling, le foto spia Ford Puma ST restyling, le foto spia del posteriore

Per il resto, la Puma è completamente camuffata, anche se si nota subito la presenza del logo Ford (anch’esso mimetizzato) nella calandra, come visto nei restyling di Fiesta e Focus. Al tempo stesso, il crossover dovrebbe ricevere una nuova grafica dei fari LED anteriori e posteriori e prese d’aria leggermente più grandi diventando così ancora più cattivo.

Motori verso la conferma

È davvero difficile vedere gli interni in queste foto spia, ma da alcune angolazioni si può osservare la parte centrale della plancia, con le bocchette dell’aria condizionata che sembrano posizionate un po’ più in alto rispetto alla Puma attuale. Ci aspettiamo anche qualche aggiornamento all’infotainment e la presenza di sedili sportivi dedicati per accompagnare la versione più piccante di tutto il listino.

Ford Puma ST Powershift 170 CV

Parlando di motorizzazioni, non dovrebbero esserci particolari rivoluzioni, con una conferma che appare scontata per il 1.5 3 cilindri da 200 CV e la nuova unità 1.0 mild hybrid portata a 170 CV e presentata la scorsa primavera.

Nel corso dei prossimi mesi, comunque, contiamo di raccogliere ulteriori informazioni su questa nuova Ford.