Non c’è solo la nuova Tiguan nel futuro dei SUV Volkswagen. Come riportato da Autocar, la Casa di Wolfsburg espanderà la propria gamma intorno al 2025 col lancio della seconda generazione della Tayron.

Dalla Cina (dov’è venduta e costruita attualmente), quindi, la Tayron si prepara a diventare un SUV “globale” con DNA 100% tedesco.

Per muoversi in 7

Se infatti la Tayron “cinese” viene assemblata a Tianjin, in uno stabilimento di proprietà della joint venture FAW-Volkswagen, la futura generazione nascerà a Wolfsburg.

Stando alle prime informazioni, si baserà sulla stessa piattaforma MQB Evo della nuova Tiguan, ma sarà più grande e potrà ospitare una terza fila di sedili. Il nuovo SUV, quindi, dovrebbe sostituire con ogni probabilità la Tiguan Allspace e allungarsi oltre i 4,7 metri, potendo contare anche su un bagagliaio ancora più grande.

Volkswagen Tiguan 2024, le foto del prototipo

Il look sarà diverso dalla Tiguan, ma è probabile che ritroveremo tante delle soluzioni presentate in quest’ultima, a partire dal display fino a 15” per l’infotainment, il quale è dotato di un sistema operativo completamente rinnovato. Inoltre, anche sulla Tayron dovrebbe essere equipaggiato il sistema DCC Pro per gli ammortizzatori a controllo elettronico, che consente di regolare la rigidezza in 10 posizioni diverse.

Motori di famiglia

Parlando di motori, la Tayron dovrebbe ereditare la ricca gamma di scelte della Tiguan. Come confermato durante la prova del prototipo del nostro Francesco Meneghini, la nuova Volkswagen potrà contare sempre sul classico diesel TDI e sul benzina TSI affiancati dalle versioni mild hybrid e ibride plug-in.

Le uniche informazioni che abbiamo al momento riguardano proprio le ibride “alla spina”, che avranno una batteria da 23 kWh abbinata ad un 1.5 TSI e al cambio automatico DSG a sei rapporti. Così, la Tiguan sarà capace di percorrere circa 100 km di autonomia in elettrico, con la possibilità di ricaricare in corrente continua fino a 50 kW.