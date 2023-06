Con 206.816 unità immatricolate tra gennaio e dicembre la Peugeot 208 è stata l'auto più venduta in Europa del 2022. Un traguardo storico con la piccola francese capace di spodestare la Volkswagen Golf, davanti a tutte per 14 anni di fila. Dimensioni giuste, look personale e tanta tecnologia sono tra i motivi del successo della 208 e - con ogni probabilità - gli aspetti che verranno maggiormente curati sul restyling in arrivo tra qualche mese.

Un primo assaggio delle novità lo abbiamo dalle foto spia che vi mostriamo qui sotto, con protagonista un muletto della Peugeot 208 restyling, in versione elettrica, ben camuffato all'anteriore e posteriore.

A scuola di 2008

Partiamo dal frontale: paraurti, mascherina e parte del cofano sono coperti dalle classica pellicola di camuffamento, con giusto i gruppi ottici principali a fare capolino. È facile la presenza delle luci diurne laterali a sviluppo verticale riprese dalla 2008 restyling, divise in tre segmenti a riprendere la firma luminosa ad artigli di leone, presente anche al posteriore.

Peugeot 208 restyling, le foto spia del frontale

Ci sono poi i cerchi completamente coperti, per i quali - relativamente alla versione 100% elettrica - ci saranno nuovi disegni aerodinamici, per non penalizzare l'autonomia.

Le foto mostrano anche gli interni della rinnovata Peugeot 208, dove rimane la classica impostazione dell'i-cockpit con strumentazione digitale - su schermo da 10" - con effetto 3D e grafica rinnovata. Al centro della plancia è presente il monitor touch da 10", probabilmente di serie su tutti gli allestimenti, proprio come sulla 2008.

Peugeot 208 restyling, le foto spia degli interni

Peugeot 208 restyling, i motori

Per quanto riguarda le motorizzazioni il restyling della Peugeot 208 elettrica non dovrebbe portare novità: già a settembre 2022 infatti è stato aggiornato il powertrain con motore più potente da 156 cavalli (115 kW) e batteria da 51 kWh (48,1 netti) a 400 Volt per un'autonomia dichiarata di 400 km secondo il ciclo WLTP.

La gamma dei motori termici invece potrebbe fare a meno del 1.5 diesel, sostituito dal 1.2 mild hybrid da 136 CV, disponibile anche in versione non elettrificata da 100 e 130 CV.

La Peugeot 208 restyling dovrebbe arrivare entro la fine del 2023, con commercializzazione prevista nei primi mesi del 2024.