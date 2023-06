Per anni le Volkswagen sono stato un esempio di razionalità ed ergonomia per quanto riguarda i comandi, con design puliti e pulsanti chiari, là dove dovrebbero essere. Tutto è cambiato con l'arrivo dell'ottava generazione di Golf nel 2019. Sulla compatta simbolo di Wolfsburg infatti hanno fatto il loro debutto numerosi comandi a sfioramento, sia sulla plancia sia sul volante. Da lì in poi numerosi modelli della Casa hanno subito una massica opera di digitalizzazione.

Un grosso errore. A dirlo non siamo noi ma il CEO Volkswagen Thomas Schäfer che, in una recente intervista rilasciata ad Autocar, ha ammesso che il passaggio ai comandi touch "ha fatto assolutamente un sacco di danni" e il brand "ha frustrato clienti che non dovrebbero essere frustrati". Non è mai troppo tardi per tornare indietro.

Si torna al fisico

Cambio di stile e comandi quindi. Il primo modello a beneficiare della nuova configurazione sarà la nuova generazione di Volkswagen Tiguan, in arrivo a breve, seguita dal restyling della Golf e della nuova Passat.

Le foto spia degli interni della nuova Volkswagen Tiguan

Per farsi un'idea di ciò che vedremo basta guardare le Nuova Volkswagen Tiguan, le prime foto degli interni, con il grosso monitor centrale ancorato alla plancia e sotto quelli che sembrano essere comandi fisici per il climatizzatore. Delle classiche rotelle vecchia scuola. Pare esserci anche un altro comando con schermo OLED integrato, probabilmente dedicato alle modalità di guida.

Il ritorno ai comandi fisici si accompagnerà a diagonali sempre maggiori per i monitor dei sistemi di infotainment. Per rimanere in tema Tiguan la nuova generazione del SUV tedesco monterà uno schermo da 15", come quello visto sulla ID.7.

Gli interni della Volkswagen ID.7

La prova del prototipo della nuova Volkswagen Tiguan