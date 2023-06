Giusto ieri abbiamo parlato del misterioso teaser che anticipava l'arrivo di una nuova Porsche 911, dando appuntamento a oggi per la presentazione. Ed ecco qui davanti alla Porsche 911 Carrera GTS Le Mans Centenary Edition, versione speciale della sportiva tedesca che rende omaggio ai 100 anni della 24 Ore di Le Mans.

Oltre che ad alcune Porsche il cui nome è strettamente legato a quello della gara endurance più famosa del mondo.

Un'auto per il centenaio

Come si può forse intuire dal nome, questa speciale Porsche 911 è stata progettata esclusivamente per il mercato francese, ispirandosi ad alcune delle auto più celebri che hanno corso in questi 100 anni sul Circuit de la Sarthe, come la 356 SL e la 911 GT1.

La Porsche 911 Carrera GTS Le Mans Centenary Edition e le auto a cui è stata ispirata

L'auto, presentata in occasione della Le Mans Classic 2023, è stata equipaggiata con circa 30 optional unici, tra i quali spiccano la vernice Le Mans Silver e il logo "46", in omaggio al numero che la 356 SL portava nel 1951 quando vinse la sua classe, lo stesso anno della prima presenza di Porsche a Le Mans.

Ma non solo. Nella dotazione di serie sono previsti anche dei cerchi in lega ispirati ai modelli GT3, il paraurti anteriore ispirato ai modelli Turbo, i fari adattivi a matrice di LED, le sospensioni adattive e tanto altro.

Porsche 911 Carrera GTS Le Mans Centenary Edition, gli esterni

Interni d'autore

Passando agli interni della nuova special su base Porsche 911, la due novità più importanti sono sicuramente i sedili monoscocca ereditati dai modelli GT3 e le cinture di sicurezza rosse, ispirate a quelle della 911 GT1, la stessa che ha trionfato a Le Mans nel 1998.

Per quanto riguarda i primi, è stato scelto di rivestirli con pelle in color Graphite Blue, con dettagli in color gesso, presenti sul volante, e un layout della pista di Le Mans impresso sul bracciolo centrale, completo di scritte 1923-2023.

Porsche France, infine, ha deciso di applicare degli ulteriori rivestimenti in velluto sulle parti centrali dei sedili e di scrivere il nome completo dell'edizione speciale sulle soglie laterali e su una targhetta montata sul lato passeggero del cruscotto.

Porsche 911 Carrera GTS Le Mans Centenary Edition, gli interni

Solo per la Francia e per pochi

Come anticipato, la Porsche 911 GTS Le Mans Centenary Edition è disponibile esclusivamente per il mercato francese in soli 72 esemplari: un numero voluto per celebrare i 72 anni di presenza ininterrotta del marchio alla famosa gara. Il prezzo, tutto incluso, è di 237.819 euro.