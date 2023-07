Con la formula Scelta Opel, che indica il tipico finanziamento con anticipo, mini rate e maxi rata finale, nel mese di luglio si può accedere ancora ai finanziamenti statali, se la vettura è ad esempio una Opel Astra ibrida plug-in.

Per la Opel Astra PHEV Edition 5 porte con il motore 1.6 da 180 CV e cambio automatico a 8 marce, il listino iniziale di 39.050 euro scende a 34.550 euro, solo in caso di rottamazione.

All’anticipo di 7.603 euro fa seguito il pagamento di 35 rate mensili da 299 euro (TAN 5.99%, TAEG 7,08%), mentre la rata finale è di 21.386 euro, per un limite massimo di 18.000 km e 0,1 euro per ogni chilometro in più, da pagare in caso di restituzione o sostituzione.

Il finanziamento è in realtà variamente configurabile, anche per quel che riguarda i servizi, ma in questo esempio sono compresi i consueti 8 anni o 160.000 km di garanzia sulle batterie, e la stazione di ricarica WallBox da 2,3 kW, eventualmente aggiornabile a pagamento a 7,4 kW.

Vantaggi

Si può ancora approfittare degli incentivi statali per un’ibrida plug-in come l’Astra a 5 porte, che Opel offre in promozione a tassi piuttosto convenienti, e sulla quale si può accedere a qualche incentivo territoriale.

Svantaggi

Il chilometraggio massimo non è molto alto, in caso di sostituzione o restituzione.

In sintesi