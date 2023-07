La Hyundai Ioniq 5 N inizia a perdere le camuffature e si avvicina così al debutto previsto per il 13 luglio al Goodwood Festival of Speed. La più piccante tra tutte le Hyundai a batteria sta completando gli ultimi test prima della presentazione, con una carrozzeria che ormai ha assunto il look definitivo.

È davvero tutto pronto per l’esordio della N più potente di sempre da 600 CV.

Ecco il Performance Blue

Sulla Hyundai delle foto spia è ben visibile la colorazione Performance Blue che contraddistingue tutte le N presentate finora dal marchio coreano. Per il resto, il sottile wrapping permette di vedere nitidamente le forme dello spigoloso paraurti e il design dei fari LED.

Hyundai Ioniq 5 N, le foto spia prima del debutto

Davanti, la Ioniq 5 N sfoggia una mascherina molto elaborata e squadrata per aumentare la superficie delle prese d’aria e raffreddare così la batteria installata nel pianale. I cerchi in lega sembrano essere da almeno 18” e sono abbinati a dischi anteriori da 400 mm di diametro, come già dichiarato in precedenza dalla Casa asiatica.

Hyundai Ioniq 5 N, le foto spia prima del debutto

Infine, nel posteriore è presente un estrattore in nero lucido e due inserti voluminosi che fanno sembrare la Hyundai ancora più larga e cattiva.

Vuole sorprendere con tecnologia e potenza

La Ioniq 5 N non colpirà solamente per l’estetica, ma anche per una serie di soluzioni esclusive e per una potentissima motorizzazione. Per esempio, sulla Hyundai troveremo un particolare sistema di cambiata artificiale che imita il doppia frizione dell’i30 N, oltre ad un sound artificiale che ricorda gli scoppiettii delle N endotermiche.

Hyundai Ioniq 5 N, il render di Motor1.com

A spingere il crossover coreano sarà un powertrain con doppio motore elettrico e una potenza vicina ai 600 CV. La batteria dovrebbe essere la stessa delle altre versioni della Ioniq 5, anche se avrà una densità energetica superiore. Ci aspettiamo uno scatto 0-100 km/h di 3,5 secondi (come la “cugina” Kia EV6 GT) e un prezzo di listino tra i 70 e gli 80.000 euro.