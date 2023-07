Il gruppo Volkswagen ancora una volta e ancora di più alla conquista della Cina, che considera di fatto il suo principale mercato di sbocco nel futuro. La Casa di Wolfsburg ha intenzione di entrare nel capitale del costruttore cinese di auto elettriche Xpeng, che da poco ha fatto il suo ingresso sul mercato europeo.

L'indicazione, anticipata dal quotidiano tedesco Handesblatt, è stata confermata secondo le agenzie di stampa dal membro del consiglio di amministrazione Ralf Brandstätter, dopo una riunione del consiglio di sorveglianza della Volkswagen a Wolfsburg. Inoltre, il marchio Audi collaborerà più strettamente con il produttore cinese Saic in futuro.

"Le partnership locali sono un elemento essenziale della strategia `in Cina per la Cina', ha affermato Brandstätter.

Circa 700 milioni per il 5% di Xpeng

Xpeng è una società fondata solo nel 2014 ma che ha già consegnato 124.000 auto elettriche l'anno scorso. Nell'ambito di un aumento di capitale, Volkswagen sta acquisendo il 4,99% delle azioni Xpeng per circa 700 milioni di dollari. In futuro, il gruppo di Wolfsburg avrà un rappresentante in qualità di «osservatore» nella gestione di Xpeng.

I due nuovi partner hanno raggiunto un accordo quadro strategico che prevede inizialmente lo sviluppo congiunto di due nuovi modelli elettrici per il segmento medio di gamma in Cina. I due veicoli, che dovrebbero essere una berlina e un SUV, dovrebbero arrivare sul mercato nel 2026 e coprire un segmento in cui VW non è ancora stata rappresentata con le proprie auto elettriche.