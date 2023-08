Sono sempre più frequenti le offerte di leasing per privati, con l’inclusione dell’IVA nei prezzo proposto: in Casa Mercedes, il leasing si chiama myDrivePass, e in agosto è presente come esempio in numerosi modelli della gamma, a cominciare dalla Classe A ibrida plug-in.

La Mercedes Classe A 250e automatica, in allestimento Advanced Plus Progressive, viene proposta con un listino di 48.851 euro, al netto dell’Ecobonus, per cui l’anticipo è pari a 9.760 euro e i canoni mensili sono 35 da 426 euro (Tasso Leasing 4.90%, TAEG 5,63%).

Al termine viene suggerito anche un valore di riscatto, pari a 26.889 euro, anche se nell’esempio web non compare il limite chilometrico; in realtà, gli importi sono pienamente personalizzabili, con anticipo flessibile, anche pari a zero.

Nel prezzo proposto sono comprese le gomme invernali, ma altri servizi assicurativi sono integrabili nel piano finanziario, come protezione credito, polizza incendio e furto e tutela patente, ovviamente distribuendo il costo sul canone.

L’esempio, che scade a fine agosto ma per vetture immatricolate entro il 31 dicembre, prevede l’Ecobonus statale per le ibride plug-in, ma senza rottamazione, per uno sconto pari a 2.000 euro.

Vantaggi

Grazie al canone di 426 euro al mese, Mercedes consente la possibilità di guidare una moderna Classe A 250e con un metodo prima riservato solo alle aziende. Il leasing non prevede di solito il riscatto, ma in questo caso viene indicato il valore, eventualmente rifinanziabile; consigliata anche l’aggiunta di servizi alla rata.

Svantaggi

Nell’esempio ufficiale del web mancano alcuni dati, come i costi dei servizi aggiuntivi; attenzione anche a costi fissi e oneri finanziari.

In sintesi