Le Lamborghini Huracan e Urus hanno davanti ancora un anno circa di vita, prima di cedere il passo alle rispettive eredi. Non per questo però rallentano le vendite, anzi: proprio grazie a loro in quel di Sant'Agata Bolognese hanno raggiunto un nuovo record di vendite con 5.341 unità, pari a una crescita del 4.9% rispetto al primo semestre del 2022.

Se il trend dovesse confermarsi anche nella seconda metà del 2023 il Toro raggiungerebbe (e supererebbe) per la prima volta quota 10.000 vetture vendute, facendo segnare un risultato storico.

Passaggio di consegne

Guardando ai singoli mercati gli Stati Uniti si confermano al primo posto con 1.625 vetture consegnate, seguiti da Regno Unito (514) e Germania (511). Cina, Hong Kong e Macao sono in quarta posizione(450), Giappone in quinta (280) e l'Italia in sesta (270). Numeri che portano i ricavi a 1.421 milioni di euro (+ 6,7%) mentre il risultato operativo cresce del 7,2% a 456 milioni di euro. Ottimi risultati per creare una base solida per il futuro.

Le foto spia dell'erede della Lamborghini Huracan Le foto spia della Lamborghini Urus plug-in

Huracan e Urus infatti rappresentano ormai il passato per Lamborghini - gli ordini sono già tutti presi e non se ne potranno ordinare di nuove - mentre il futuro parla la lingua dell'elettrificazione, portata in gamma dalla Revuelto con il suo powertrain plug-in. Una novità che è piaciuta - e molto - ai clienti: la produzione fino al 2025 è infatti già stata tutta venduta.

Lamborghini Revuelto

Anche l'erede della Huracan sarà "alla spina" e con ogni probabilità monterà un motore V6, lo stesso che potrebbe trovare posto sotto il cofano della Urus PHEV, anche se per lei si vocifera della presenza del V8 che muove la Porsche Cayenne.

Poi verrà il momento dell'elettrico. Il 2028 è stato nuovamente confermato e con lui il fatto che la prima Lamborghini a batterie sarà una GT 2+2, probabilmente con assetto leggermente rialzato.