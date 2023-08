Nel mese di agosto proseguono le promozioni Audi Value, il tipico finanziamento con anticipo, mini rate e maxi rata finale; le offerte, simili per tutto il periodo estivo, riguardano ad esempio la Q2 motorizzata a benzina.

Si parte con lo sconto sul listino: l’Audi Q2 35 TFSI con doppia frizione S Tronic e allestimento al vertice della gamma Identity Black scende da 40.130 a 38.300 euro, senza obbligo di permuta o rottamazione.

Versando un anticipo di 13.305,69 euro, compensabile con un usato in permuta, le rate mensili sono 35 da 329 euro (TAN 6,99%, TAEG 8,10%), mentre la rata finale ammonta a 18.426,13 euro. Solo in caso di restituzione o sostituzione, si devono pagare 0,07 euro al chilometro se si supera la soglia dei 45.000 km.

Negli importi sono inclusi due servizi: l’estensione di garanzia per un anno o 60.000 km e la manutenzione Premium Care per 24 mesi o 30.000 km, quest’ultima in omaggio.

Vantaggi

La Q2 in allestimento Identity Black, oltre al look nero, ha anche diversi accessori qualificanti: con questa offerta Audi aggiunge uno sconto di 1.830 euro, escluso il valore di un’eventuale permuta, e rate inferiori a 335 euro al mese con le spese di incasso. Positiva anche l’aggiunta di garanzia e manutenzione.

Svantaggi

Per il conteggio dei costi effettivi, occorre considerare spese fisse, oneri finanziari e costi di eventuali accessori, non sempre econonici, sulle vetture disponibili.

In sintesi