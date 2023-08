Lunghezza: 4.460 mm

Larghezza: 1.795 mm

Altezza: 1.435 mm

Passo: 2.725 mm

Bagagliaio: min. 334/max 1.026 litri

La Mazda3 è ormai un modello con una presenza consolidata sul mercato: esiste dai primi Anni 2000, quando la prima generazione sviluppata sotto il controllo di Ford ha sostituito la 323, e da quel momento altre tre generazioni si sono date il cambio presidiando il segmento delle compatte con l'ambizione di offrire un'alternativa i best seller come la Volkswagen Golf.

La sua caratteristica più evidente è sempre stata una taglia un leggermente più generosa della media del segmento, anche se a questo non corrisponde un bagagliaio particolarmente grande. Fa meglio la variante sedan tre volumi e quattro porte, che tuttavia sul mercato italiano non riscuote particolare interesse come le altre (poche e rare) berline classiche in questa taglia. Per questo, ci concentriamo sulla più apprezzata cinque porte.

Mazda3, le dimensioni

Fedele alla sua tradizione recente, a livello di dimensioni esterne la nuova Mazda3 mette in campo più centimetri rispetto alla media delle compatte due volumi: è lunga poco meno di 4,5 metri, 4.460 mm per l'esattezza, e larga 1,8, 1.795 mm, esattamente come il SUV CX-30 con cui condivide pianale e motori.

L'altezza si ferma a 1.430 mm, anche se la forma affusolata e il particolare disegno della coda e dei montanti posteriori la fanno sembrare anche più bassa. Infine il passo, la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, è di 2.725, ben 70 mm più lungo di quello del SUV.

Mazda3 2023

Mazda3, abitabilità e bagagliaio

Analogamente alla CX-30, anche la Mazda3 ha sedili posteriori comodi più per due che per tre, per via della presenza del tunnel centrale abbastanza ingombrante e del divano con appoggiabraccia integrato nello schienale, a rendere il posto centrale meno comodo di quelli laterali.

Lo spazio per la testa è sufficiente, anche se la linea discendente del tetto e i montanti posteriori molto ampi rischiano di rendere l'ambiente un po' opprimente, mentre per spalle e gambe lo spazio non manca. Il bagagliaio, con capienza dichiarata di 334 litri, non è ai vertici, specie in rapporto alla lunghezza, e ha una soglia di carico molto alta, ma è di forma regolare e ben sfruttabile. A divano abbattuto si superano di poco i 1.000 litri.

Nuova Mazda3, bagagliaio Mazda3, i sedili posteriori

I motori a listino inizialmente comprendeva anche turbodiesel, ma successivamente Mazda ha riorganizzato la gamma puntando unicamente sui 2.0 a benzina aspirati e dotati di tecnologie mild hybrid per aiutare i consumi. Si va quindi dal 2.0 Skyactiv G da 122 e 150 CV al sofisticato Skyactiv X da 186 CV. Tutti sono disponibili anche con cambio automatico, il più potente può avere anche la trazione integrale con entrambi i cambi.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 2.0 Skyactiv G M Hybrid 122 CV Benzina Anteriore, cambio manuale o automatico 2.0 Skyactiv G M Hybrid/i-AWD/Auto 150 CV Benzina Anteriore, cambio manuale o automatico 2.0 Skyactiv X M Hybrid/i-AWD/Auto 186 CV Benzina Anteriore o integrale, cambio manuale o autom.

Mazda3, le concorrenti con misure simili

Compatti, tra i 4,30 e i 4,50 metri, magari slanciati e sportiveggianti ma senza essere "troppo coupé": ecco sono i modelli che competono direttamente con Mazda CX-30. E non sono pochi.

Citroen C4: 4,36 metri

Fiat Tipo: 4,37 metri

Ford Focus: 4,37 metri

4,37 metri Kia Ceed: 4,32 metri

4,32 metri Hyundai i30: 4,34 metri

4,34 metri Opel Astra: 4,37 metri



Peugeot 308: 4,37 metri

Renault Megane: 4,36 metri

4,36 metri Seat Leon: 4,37 metri

Skoda Scala: 4,36 metri

4,36 metri Volkswagen Golf: 4,28 metri

